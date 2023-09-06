Samanyolu Haber /Dünya / AB: Müzakerelerin yeniden başlaması için Ankara, demokratik adım atmalı /06 Eylül 2023 19:42

AB: Müzakerelerin yeniden başlaması için Ankara, demokratik adım atmalı

AB Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için Türkiye'nin demokrasi konusunda ilerleme kaydetmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Türkiye'yi sürecin dışında tutmak büyük stratejik hata" dedi.

SHABER3.COM

Euronews'in haberine göre Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için demokrasi konusunda ilerleme kaydetmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da ortak basın toplantısında konuşan Varhelyi, "Katılım müzakereleri şu anda durmuş durumda. Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için demokrasi ve hukukun üstünlüğünü de içeren çok net kriterlerin belirlenmesi gerekiyor." dedi.

Macar Komisyon Üyesi Varhelyi, Ankara ile Avrupalılar arasındaki ortaklığın "muazzam bir potansiyele" sahip olduğuna inandığını da kaydetti.

"Türkiye'yi dışarıda tutmak büyük stratejik hata"

Hakan Fidan, Brüksel'in katılım müzakerelerinin önüne "siyasi" engeller koyduğunu ifade etti.

Fidan, "Avrupa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz. İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üye ülkelerin siyasi çıkarlarına rehin edilmemesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'siz gerçek manada bir küresel aktör olamaz. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinin yeniden canlandırılması elzemdir." dedi.

Fidan, AB'nin genişleme politikasının, jeopolitik kaygılarla, AB gündemine yerleştiği bir dönemde Türkiye'yi bu sürecin dışında tutmanın büyük bir stratejik hata olacağının, AB'nin Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülkesi olarak ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayındaki NATO Zirvesi öncesinde, İsveç'in NATO'ya girişine yeşil ışık yakmasını, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması koşuluna bağlamıştı.

Türkiye, 1987'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ve 1999'da Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulundu. 2005'te başlayan AB katılım müzakereleri son yıllarda kesintiye uğradı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB: Müzakerelerin yeniden başlaması için Ankara, demokratik... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:49:52