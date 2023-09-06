AB: Müzakerelerin yeniden başlaması için Ankara, demokratik adım atmalı

Euronews'in haberine göre Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için demokrasi konusunda ilerleme kaydetmesi gerektiğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da ortak basın toplantısında konuşan Varhelyi, "Katılım müzakereleri şu anda durmuş durumda. Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için demokrasi ve hukukun üstünlüğünü de içeren çok net kriterlerin belirlenmesi gerekiyor." dedi.



Macar Komisyon Üyesi Varhelyi, Ankara ile Avrupalılar arasındaki ortaklığın "muazzam bir potansiyele" sahip olduğuna inandığını da kaydetti.



"Türkiye'yi dışarıda tutmak büyük stratejik hata"



Hakan Fidan, Brüksel'in katılım müzakerelerinin önüne "siyasi" engeller koyduğunu ifade etti.



Fidan, "Avrupa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz. İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz." diye konuştu.



Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üye ülkelerin siyasi çıkarlarına rehin edilmemesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'siz gerçek manada bir küresel aktör olamaz. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinin yeniden canlandırılması elzemdir." dedi.



Fidan, AB'nin genişleme politikasının, jeopolitik kaygılarla, AB gündemine yerleştiği bir dönemde Türkiye'yi bu sürecin dışında tutmanın büyük bir stratejik hata olacağının, AB'nin Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülkesi olarak ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayındaki NATO Zirvesi öncesinde, İsveç'in NATO'ya girişine yeşil ışık yakmasını, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması koşuluna bağlamıştı.



Türkiye, 1987'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ve 1999'da Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulundu. 2005'te başlayan AB katılım müzakereleri son yıllarda kesintiye uğradı.