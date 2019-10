ABD'li senatör tehdit etti

Kongre üyeleri, Trump'ın Suriye'den asker çekme ve Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri müdahalede bulunmasına göz yumma niyetine sert eleştiriler yöneltmeye ve seslerini yükseltmeye başladı bile.







Kongre üyesi Liz Cheney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Kuzey Suriye'den asker çekme kararı, ABD güvenliğini tehdit eden ve IŞİD'e karşı kazanımlarımızı riske atan feci bir hata" uyarısında bulundu.





"(Withdrawing US forces from Northern Syria is a catastrophic mistake that puts our gains against ISIS at risk and threatens US security. This decision ignores lesson of 9/11. Terrorists thousands of miles away can and will use their safe-havens to launch attacks against America.)"





ABD merkezli The New York Times Gazetesi, "Yeni Trump, Suriye'li müttefiklerimiz itiraz ederken Suriye'den çıkma zamanının geldiğini ilan etti" başlıklı haberinde, Liz Cheney'e atıfla, "Trump'ın en güçlü destekçileri bile onun müttefiklerini yüz üstü bırakmasını ve bölgesel düşmanlarına cesaret vermesini kınadı" ifadelerini kullandı.





Trump çekilme açıklamalarında şunları söylemişti:





"ABD’nin sadece 30 günlüğüne Suriye’de olması gerekiyordu, bu uzun yıllar önceydi. Orada kaldık ve hedefi olmayan bir savaşta giderek daha derine daldık. Ben Washington’a vardığım zamanlarda IŞİD bölgede terör estiriyordu. Hızlıca IŞİD’in yüzde yüzünü yendik ve çoğu Avrupa’dan olan binlerce IŞİD savaşçısı yakaladık.





Ancak Avrupa onları geri istemedi, ‘onlar sizde kalsın ABD’ cevabı verdi. Ben de dedim ki, ‘Hayır size çok büyük bir iyilik yaptık, şimdi onları ABD’deki hapishanelerde tutmamızı ve çok büyük paralar ödememizi istiyorsunuz. Onları siz yargılamalısınız’. Onlar tekrardan ‘HAYIR’ dedi. ABD’nin NATO’da, ticarette ve her şeyde olduğu gibi yeniden eziklik yapacağını düşündüler."





Haberde, Trump'ın bir dizi tweetle, Türkiye'nin, ABD'nin Kürt müttefiklerini yok edecek askeri operasyonunun önünü açma kararını savunduğu hatırlatıldı.





Haberde şu ifadeler dikkat çekti:





"Başkanın, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın itirazlarına rağmen, ani bir şekilde çekilme kararı, Trump'ın en yakın savunucularını bile hazırlıksız yakaladı. Kongre'nin önde gelen şahinlerinden, hızlı bir tepkiyle Trump'ı kınadı ve Türkiye'nin (Kuzey Suriye) planlarının peşinden gitmesi halinde yaptırım uygulanması için çabalayacağı sözü verdi.





Trump'ın en önde gelen destekçilerinden Güney Carolina Temsilcisi Senatör Lindsey Graham, 'Trump'ın adını görmemiş olsaydım twette, bunun Obama'nın Irak'tan çıkma gerekçesi olduğunu düşünürdüm' yorumunu yaptı.





Barack Obama'nın 2011'de Irak'tan ABD askerlerini çekme kararı sırasında, Graham bu durumun IŞİD ve Esad için bir boşluk yaratacağını ve yeniden güç kazanacaklarını söylemişti.





Graham, 'Bu Esad, İran ve IŞİD için büyük bir zafer' diye konuştu ve, 'Türkiye, Kuzey Suriye'ye adım attığı anda yaptırım uygulanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu benim Türkiye ile ilişkimi de koparacak. Sanırım Kongre'nin büyük bir bölümü de böyle düşünüyor' dedi.





Graham, Trump'ın kararını yeniden gözden geçirmesi için bağlayıcı olmayan bir önerge de sunacağını belirtti. Trump'ın çekilme kararını, 'dar görüşlü ve sorumsuzca' olarak niteleyen Graham, IŞİD'in yenildiği yönündeki değerlendirmenin 'yönetim tarafından söylenmiş en büyük yalan' olduğunu da kaydetti."