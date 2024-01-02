Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li şirket araştırdı: İşte en az arıza yapan 5 otomobil markası /02 Ocak 2024 18:54

ABD'li şirket araştırdı: İşte en az arıza yapan 5 otomobil markası

ABD'li bir araştırma şirketi, dünya çapında en az arıza yapan 5 otomobili belirledi. Listede 4 Japon ve 1 Güney Kore markası yer aldı.

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Türkiye’de her geçen gün artan kur ve vergi oranları sebebiyle otomobil almak daha da zorlaşıyor, otomobil sahibi olanlarından giderleri artıyor.

Shiftdelete'te yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nden CarMD araştırma şirketi, dünya çapında en az arızalanan ilk 5 markayı belirledi.

CarMD’nin araştırmasına göre en az bozulan 5 otomobil markası şöyle: 

1 - MAZDA
Listenin ilk sırasında bir Japon markası yer alıyor. Japon otomobil pazarının en büyük markaları arasında yer alan Mazda, CarMD tarafından hazırlanan en az bozulan otomobiller listesinde ilk sırada yer alıyor. Mazda, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarından çekildi. Fakat yedek parça ve servis hizmeti 10 yıl daha devam edecek.

2- TOYOTA
Listenin ikinci sırasında da yine bir Japon markası yer alıyor. Özellikle Türk sanayisinde “trigeri kayış değil zincir” şeklinde tanınıyor. Motor ve şanzıman konusundaki dayanıklılığı ile bilinmekte.

Toyota otomatik şanzımanlarındaki vites aralıkları gibi sebeplerle spor kullanımda kullanıcılarını tam olarak memnun edemese de sağlamlık konusunda “hakkını vermek” deyimini hak ediyor.

3- ACURA
Türkiye’de çok bilinmeyen bir Japon markası ile listemize devam ediyoruz. Japon üretici Acura 1986 yılından beri ABD, Kanada ve Hong Kong pazarına sunduğu lüks otomobiller ile biliniyor. Bir nevi Lexus rakibi diyebiliriz. Acura diğer markalar kadar popüler olmasa da en az bozulan otomobiller listesinin 3. sırasında.

4- HYUNDAİ
Japonların arasında kendine yer bulan Güney Koreli üretici Hyundai en sağlam otomobiller listesinde kendine 4. sırada yer buldu.

Türkiye’de de belirli bir popüleriteye ulaşan Hyundai, geçtiğimiz dönemlerde şanzımanlarıyla ilgili yaşanan problemin ardından duruma el attı ve tekrardan en az bozulan otomobiller listesinde kendine yer buldu.

5- HONDA
Türkiye’de modifiyeyi popülerleştiren bir marka ile devam ediyoruz. Japon üretici Honda’da listenin 5. sırasında kendine yer buluyor.
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