Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li şirketten çalışanlarına aşı zorunluluğu /06 Ağustos 2021 21:14

ABD'li şirketten çalışanlarına aşı zorunluluğu

ABD'li havayolu şirketi United Airlines çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi.ABD'li havayolu şirketi Unidet Airlines, çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olma zorunluluğu getirdi.

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Sputnik'in aktardığına göre, şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın ABD’de aktif olarak çalışan 67 bin çalışan için geçerli olacağı belirtildi.United Airlines Başkanı Bret Hart çalışanlarına gönderdiği bir yazıda “Bazılarınız bu karara karşı çıkabilirsiniz. Ancak iş yerinde de güvende olmanız bizim en büyük sorumluluğumuz. Bunu sağlamanın yolu da açık ve net biçimde herkesin aşılanmasından geçiyor” ifadelerini kullandı.

Şirketin bu kararı, ülkede delta varyantına bağlı vakaların artması sonrası geldi. Hızla artan vakalar nedeniyle Facebook, Google ve Walt Disney’in de olduğu birçok büyük şirket çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi.

American Airlines Başkanı Doug Parker da dün bir podcast yayınında yaptığı açıklamada çalışanları 31 Ağustos’a kadar aşı olmaya teşvik etmek için 50 dolarlık hediye kartı ve 2022 yılı için ekstra izin hakkı verileceğini söyledi.

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