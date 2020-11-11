ABD'li şirketten kritik aşı açıklaması

ABD’de Credit Suisse Sanal Sağlık Konferansı’nda konuşan Moderna’nın CEO´su Stephane Bancel, şirketin geliştirdiği aşının denemelerindeki ara sonuçları bu ay içinde açıklanacağını söyledi.







Bancel sonuçların olumlu gelmesi halinde Moderna’nın Aralık ayı başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Acil Kullanım İzni (EUA) için başvuruda bulunacağını sözlerine ekledi.





TÜRK BİLİM İNSANLARI YÜZDE 90 ETKİ SAĞLAYAN AŞI GELİŞTİRMİŞTİ





COVID-19'a karşı Almanya merkezli BioNTech ile birlikte bir aşı geliştiren Pfizer, yapılan sonuçlarda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda etkili olduğunu duyurmuştu. Sözkonusu araştırmanın arkasında Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci bulunuyor.





Aşıyı geliştiren BioNTech'in CEO'su Şahin, “Bu bir zaferdir. Aşı en az 1 yıl insanları hastalıktan koruyacaktır” demişti.





Pfizer de , ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.