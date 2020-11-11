Samanyolu Haber /Sağlık / DTB'den ‘corona aşısı adil dağıtılsın’ çağrısı /11 Kasım 2020 19:40

DTB'den ‘corona aşısı adil dağıtılsın’ çağrısı

Dünya Tabipler Birliği (DTB) yaptığı açıklamada toplumun COVID-19’a karşı aşılanması yarışında hiçbir ülkenin geride bırakılmaması gerektiğini belirtti. COVID-19 aşılarının adil dağıtımı çağrısında bulundu.

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DTB Yıllık Genel Kurul toplantısını sanal ortamda gerçekleştirdi. Toplantının aşı ile ilgili tartışma bölümünde “Güvenli ve etkili bir aşının eşitlikçi ve dünya ölçeğinde dağıtılması” çağrısında bulunuldu. Aşılarda sağlık çalışanlarına ve durumu özellikle güç nüfus kesimlerine öncelik verilmesi gerektiği belirtildi.

DTB HELSİNKİ BİLDİRGESİ VURGUSU

Aşılara en kısa sürede ulaşmak amacıyla klinik denemelerin hızlandırıldığını kaydeden DTB, tüm denemelerin tıbbi araştırmalarla ilgili olarak DTB Helsinki Bildirgesi’nde belirtilen etik ilkelerine uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ADİL DAĞITIM ÖNEM TAŞIYOR

DTB Başkanı Dr. David Barbe, etkili bir aşı geliştirmek üzere halen sürmekte olan benzeri görülmemiş çabanın, düşük gelir düzeyindeki ülkeleri dezavantajlı konumda bırakma riski olduğunu hatırlattı.

Barbe, “Dünyadaki tüm bölgelerin mümkün olan en kısa sürede yararlanabilmelerini sağlamak için başarılı aşı adaylarının adil biçimde dağıtılmasını savunmak büyük önem taşıyor. Bir pandemi tek başına bir ülke tarafından kontrol altına alınamaz; bu, ortak çalışmaya dayalı, küresel bir çabayı gerektirir” değerlendirmesini yaptı.

AŞIYA GÜVENİ ARTTIRMA YAŞAMSAL ÖNEM TAŞIYOR

Çocuk felci, kızamık, grip gibi temel önemdeki diğer rutin aşıların sürdürülmesinin önemini bir kez daha tekrarlayan DTÖ Başkanı Dr. Barbe “Gerek çocukların gerekse yetişkinlerin sağlığını tehdit eden dezenformasyon kampanyaları ve aşı karşıtı hareketler karşısında toplumun aşıya olan güvenini artırmak yaşamsal önem taşımaktadır” diye konuştu.
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