Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması

Galatasaray camiası Aralık ayındaki seçim öncesi hareketli saatler yaşıyor.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Şu ana kadar 3 adayın çıktığını ve 26 Aralık'ta seçimin olacağını belirten Cengiz, "Divan Kurulu'nda denetleme raporu okunmadı ve tüzük ihlali yapıldı. Biz gelinen süreçte ibra tuzaklarından bıktık. Olağanüstü Mali Genel Kurul'un dar bir alanda yapılması gerekiyordu. Neden siyasi partiler yapıyorken, biz yapamıyoruz diye sorduk. Anayasadan dolayı, cevabını aldık. 1 Aralık'a kadar yapamazsınız, dediler. 1 Aralık'tan sonraki en uygun tarihi, seçim tarihi olarak belirledik. Şu ana kadar 3 aday çıktı. Bundan da mutluluk duyduk. Çok değerli insanlar. Daha da adayların olmasını isteriz. Hareket aksiyondur. Dinamizm olduğunu gösterir. İnşallah en geç 26 Aralık'ta seçim olur. Er meydanını açıyoruz, buyurun yarışın" dedi.





Neler yaptıklarını şu ana kadar yeteri kadar anlatmadıklarını söyleyen Cengiz, "Ne işler yaptığımızı tarih kanıtlar. Ne yaptığımızı çok anlatamadık. beIN Sports'tan GS TV'yi aldık. Bir insanın kendisini ben iyiyim veya doğruyum diye anlatması komiktir. Bunu camia ve tarih değerlendirecek. Bizim anlatamadığımızı anlatacaklar. Hatalarımızı zaten anlatıyorlar.





"BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ BİR KARARIM YOK"





Bugüne kadar sağlığımı soran olmadı. Bu gayet de doğal. Hastaysan ne iş var, deniliyor. Ben elimden geldiğince, gönül verdiğim şey için mücadele ediyorum. Benim bu yaştan sonra artistlik yapacak ya da siyasete girecek halim yok. Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok. Doktorlar ve ailem bırakmamı istiyor. İnşallah günü gelince durumu değerlendirip, ona göre vaziyet alacağım" şeklinde konuştu.





Galatasaray'ın şu anki oynadığı oyundan memnun olduğunu ifade eden Cengiz, "Ben memnunum. Sevgili hocamla da önceki gün görüştük. Kötü oynayalım ama maçı alalım. Biz geçen sene Başakşehir maçında müthiş oynadık ama 1-1 berabere kaldık. Ben isterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. Rakipleri farklı yenelim. Hayaller başka, gerçekler başka. Ankaragücü maçında kötü oynadık ama karşı taraf da güzel oynuyor. Sizin kusurunuz yoksa bile yönetimseniz siz kusurlusunuz.





Falcao bir tanedir. Devam edecek. Bütün futbolcularım çok değerlidir. Onlara aile içinde kızabiliriz fakat neticede onlar bizim için mücadele ediyor. Biz de onların başarılı olması için gereken ortamı sağlamaya çalışıyoruz.





Bir yönetime erken seçim dayatırsanız, icra işini yapamaz. Devamlı seçim dersen, devamlı boşanmaktan bahsedersen, hiçbir fonksiyon icra edilemez. Buyrun diyorum şimdi de. Devamlı ibra tehdidi ve tezgahı içinde olursanız hiçbir yere varamazsınız. Varsa yardımın getir yardım et. Bu kadar diyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



