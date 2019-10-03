Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Avrupa Komutanı'ndan Türkiye açıklaması /03 Ekim 2019 23:12

ABD'nin Avrupa Komutanı'ndan Türkiye açıklaması

Orgeneral Tod Wolters, F-35 krizi ve güvenli bölge tartışmaları için, "Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın mensuplarına yönelik brifingde bölgesel konulara dair değerlendirmelerde bulundu. 

Wolters, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine dair, "NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur." dedi.

"ŞU ANA KADAR BİRLİKTE 9 DEVRİYE YAPTIK"

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurma çabalarına dair soruları cevaplayan Wolters, iki ülkenin "güvenlik mekanizması alanı" olarak tanımlanan bölgede şu ana kadar karadan ve havadan toplam 9 devriye yaptığını belirtti.

Wolters, "Bu devriyeler, oldukça etkili oldu. Güvenlik mekanizması alanındaki siperlerin durumuna yönelik inceleme amacı taşıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin NATO'da önemli rol oynadığına dikkati çeken Wolters, ABD ile Türkiye'nin Akçakale'de kurduğu Müşterek Harekat Merkezi'nin etkili şekilde çalıştığını ancak katedilmesi gereken uzun bir mesafenin olduğunu ifade etti.

WOLTERS: F-35 KRİZİ KÜÇÜK BİR ANLAŞMAZLIK

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının NATO ittifakı üzerindeki etkisine ilişkin soru üzerine Wolter, bu konunun iki ülke ilişkilerindeki küçük bir anlaşmazlık olduğunu belirtti.

Wolters şunları kaydetti: "ABD'nin ve Türkiye'nin S-400'ler ile F-35'leri aynı yere koyma konusundaki duruşuna ilişkin neler olacağını göreceğiz. Bunlar aynı yerde olmamalı ve bu konuda ilerlemeye devam edeceğiz." 
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