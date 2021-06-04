ABD'nin BM temsilcisindenTürkiye mesajı

Greenfield, 3 Haziran’da Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM Dünya Gıda Programı ziyaretini ve Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Suriye’nin Bab El Hava sınır kapısının kapatılması olasılığını değerlendirdi.







“Acımasız Esat rejimi altında evlerinden olan ve insani yardıma muhtaç olan milyonlarca Suriyeli için Bab El Hava aktarma merkezinin can damarı” olduğunu kaydeden ABD’nin BM Temsilcisi, ‘’Şu anda Bab El Hava geçişi uluslararası toplumun çabalarını temsil ediyor ve dün oradaki insani yardım görevlileri tarafından yapılan olağanüstü çalışmaları izlerken bunu kendi gözlerimle gördüm. Eğer bu sınır kapanırsa, anlamsız bir zulme neden olacaktır’’ dedi.





Büyükelçi Thomas-Greenfield, görüştüğü uluslararası sivil toplum kuruluşları ve mültecilerin, ‘’bu sınır kapısı kapanırsa ölürüz’’ dediğini de kaydetti.





3 Haziran’da açıkladıkları ve Suriye halkına ve Suriyeliler'e ev sahipliği yapan ülkelere yaklaşık 240 milyon dolarlık ek insani yardım öngören planın büyük bir işlev göreceğini de söyleyen ABD’li yetkili, ‘’Ancak sınır ötesi yardımların alternatifi yok, Suriye'ye açılan son insani sınır kapısını kapatmanın acımasızlığı hesaplanamaz. Bu yüzden Güvenlik Konseyi'nin geri kalanını bu görevi yenilemeye çağırıyoruz. Böylece acıları durdurabilir ve çaresiz durumdakilere yardım edebiliriz’’ diye konuştu.





Thomas-Greenfield, Bab El Hava'nın açık kalması için BM Güvenlik Konseyi ile çalışacağını, ayrıca geçen yıl kapatılan iki sınır kapısının da yeniden açılması için girişimlerini sürdürdüklerini söyledi.





“Sınır ziyaretinde Türkiye’de güvenli bir şekilde barınma şansına erişmiş” Suriyeli mültecilerle de görüştüğünü söyleyen ABD’nin BM Büyükelçisi, ‘’NATO müttefikimiz Türkiye ile incelikli bir stratejik ilişkimiz var. Bazı alanlarda hemfikiriz, bazı alanlarda ise aynı fikirde değiliz. Ancak Suriye'ye sınır ötesi insani erişimin sürdürülmesi, değerlerimizin tamamen uyuştuğu bir alan. Türkiye'nin mültecileri nasıl cömert karşıladığını ve bu kesimi ekonomiye ve ülkeye etkili bir şekilde entegre etmek için nasıl çalıştığını birinci elden gördüm. Bu gezinin başında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü (İbrahim) Kalın ile görüştüm, bugün erken saatlerde Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Her iki görüşmede de Suriye’ye sınır geçişi meselesini, bakış açımızı ve ortak değerlerimizi ele aldık. Önümüzdeki günlerde ve aylarda işbirliğimizin sürmesini dört gözle bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.