Türkiye 2'nci etaba galibiyetle başladı

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus'u 3-0 mağlup etti.
Milliler, bu sonuçla C Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda 4'te 4 yaptı.
Türkiye'de; Adis 19, Bedirhan 12, Yiğit 8, Efe ve Oğuzhan 5'er, Burak 4, Murat ise 1 sayıyla oynadı. Milliler, Avrupa Altın Ligi ikinci etap ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Portekiz'in karşısına çıkacak.
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