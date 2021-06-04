Samanyolu Haber /Spor / Türkiye 2'nci etaba galibiyetle başladı /04 Haziran 2021 21:44

Türkiye 2'nci etaba galibiyetle başladı

CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçına çıkan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Belarus'u 3-0 mağlup etti.

SHABER3.COM

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus'u 3-0 mağlup etti. 

Milliler, bu sonuçla C Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda 4'te 4 yaptı.

Türkiye'de; Adis 19, Bedirhan 12, Yiğit 8, Efe ve Oğuzhan 5'er, Burak 4, Murat ise 1 sayıyla oynadı. Milliler, Avrupa Altın Ligi ikinci etap ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Portekiz'in karşısına çıkacak. 


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