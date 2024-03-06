ABD'nin ikincil yaptırım kararı Türkiye’yi vurdu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre üçte bir oranında azaldı. Veriler Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı.





Şubat 2024’te Rusya’ya yapılan ihracat 670 milyon dolar oldu. Şubat 2023'te ise bu rakam 1 milyar doları geçmişti. Rusya'dan Türkiye'ye yapılan ithalat da Şubat ayında yıllık 2 milyar dolardan 1,3 milyar dolara düştü.





Ülkeler arasındaki ticaretin azalmasının nedeni ABD'nin ikincil yaptırım kararları oldu. 22 Aralık 2023'te ABD Başkanı'nın kararnamesi ile Rusya karşıtı yaptırımlardan kaçmaya yardımcı olan şirketlere kısıtlamalar getirildi. Bu tür şirketlerin ABD'deki mallarına ve hesaplarına artık el konulabilecek.





Bu çerçevede Türk bankaları Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya başladı. Kısıtlamalar bireyleri de etkiledi; artık bir Türk bankasında hesap açmak isteyen Ruslara daha katı şartlar getiriliyor.





Uzmanlar yaptırımların etkisiyle iki ülke arasındaki resmi ticarette düşüş yaşandığını ancak, genel olarak ticaretin gölge ve resmi olmayan kanallar aracılığıyla arttığına dikkat çekiyor.