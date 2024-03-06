Avrupa Birliği Rusya’nın gazını tamamen kesiyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson, Avrupa Birliği'nin 2025'ten itibaren Ukrayna üzerinden Rus gaz geçişini durduracağını söyledi.





AB Enerji Konseyi toplantısının ardından açıklama yapan Simson, “Avrupa Birliği, Rusya ile gaz transit anlaşmasını uzatmakla ilgilenmiyor, ancak Ukrayna gazını ve Ukrayna gaz taşıma sistemini, gaz depolama tesislerini gaz depolamak için kullanma olasılığını araştırıyoruz. Avrupalı şirketler zaten geçen yıl Ukrayna gaz depolama tesislerini kullanıyordu” dedi.





AB aynı zamanda gaz rezervlerini depolamak için Ukrayna'nın depolama tesislerini kullanma olasılığını da araştırıyor. Aynı zamanda Avrupa Komiseri, AB'nin Rusya'dan LNG alımına yönelik yasağı desteklemediğini kaydetti.





Kadri Simson'a göre Rusya'nın 2023 yılında AB'ye gaz arzındaki payı yüzde 22'den yüzde 15'e düştü. Geçen yıl Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne 14 milyar metreküp Rus gazı verildi.





4 Mart'ta, Ukrayna Başbakanı Denis Shmygal, Ukrayna'nın Rus gazının geçişini uzatmaya hazır olduğunu ancak Avrupa Birliği'nin talebine veya birliğe üye ülkelerin arabuluculuğuna tabi olduğunu söyledi. Aynı zamanda bu konuyla ilgili doğrudan Rusya ile müzakere yapılmayacağını da ekledi.