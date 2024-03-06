Samanyolu Haber /Gündem / Seksenler dizisinin oyuncusu motosiklet kazasında hayatını kaybetti /06 Mart 2024 13:59

Seksenler dizisinin oyuncusu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem Kağıthane D-100 Karayolu’nda motosikletiyle bariyerlere çarparak 41 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan metrobüs durağı yakınında Mecidiyeköy istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Efe Deprem kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Deprem kazada ağır yaralandı. Efe Deprem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efe Deprem, Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandırıyordu. 

Oyuncunun eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabında acı haberi duyurdu.

Oyuncu son olarak İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Mutluyuz filminde rol almıştı.

İbrahim Büyükak sosyal medya hesabında "Hala inanamıyor insan, daha 3-5 evvel birlikte bir set geçirmiştik. Hayat gerçekten çok boşmuş... Canım kardeşim benim. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.


Seksenler dizisinde rol alan Efe Deprem ile Burcu Altın Deprem 2019 yılında dünyaevine girmişti.

EFE DEPREM KİMDİR?

Zafer Efe Deprem, 12 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya geldi.

Seksenler dizisinde canlandırdığı “Zafer” karakteri ile tanınan Efe Deprem; Badem Şekeri, Veda, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Evim Sensin, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş ve Pulsar gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra dublaj sanatçılığı da yapmaktaydı.
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