Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin seçim kahininden Biden'a iyi, Trump'a kötü haber /06 Mart 2024 15:13

ABD'nin seçim kahininden Biden'a iyi, Trump'a kötü haber

40 yıldır başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tahmin eden Ünlü tarihçi Allan Lichtman, görevdeki yeterliliği konusunda dönen spekülasyonlara rağmen Biden'ın birçok avantajı olduğunu ortaya çıkardı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- Washington

1984 yılından beri ABD Başkanlık Seçimlerini doğru tahmin eden 'seçim uzmanı' lakaplı Allan Lichtman, Ekim ayında yapılacak olan 2024 seçimlerindeki kazanmasını beklediği adayı açıkladı.

2020 yılında ABD Başkanlık Seçimlerini yüzde 51.3 alarak kazanan Joe Biden son yapılan anketlerde rakibi Trump'ın gerisinde kaldığı görülüyor. 
 
Gaflarının yanı sıra Joe Biden dış ve iç politikadaki tutumları da son günlerde topa tutuluyor . Ancak 40 yıldır başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tahmin eden ABD'de 'Seçim Kahini' olarak bilinen ünlü tarihçi . Allan Lichtman Biden'ın ipi yeniden göğüsleye bileceği görüşünde . 

'SEÇİM UZMANI' KONUŞTU

ABD'de The US Sun  gazetesine konuşan  Allan Lichtman, yaklaşan başkanlık seçimleriyle ilgili tahminlerde bulunmak kendi geliştirdiği özel formülle, Trump'ın atağa geçtiğini ancak hala Biden'ın önde olduğunu söyledi.
2016'daki çarpıcı Trump'ın Beyaz Saray zaferini tahmin eden az sayıdaki uzmandan biri olduğunu hatırlatan ünlü tarihçi Tarihin tekerrür edip edemeyeceği konusunda  "Bundan şüpheliyim ama asla bilemezsiniz" dedi.
Lichtman Beyaz Saray' seçim, için 13  Anahtarı olduğunu söyleyerek en az hata yapanın seçimi kazanacağını söyledi 
Lichtman, seçimlere 10 ay olduğunu hatırlatarak Biden'ın bu süreçte ekonomiyi toparlaması dahilinde ipi göğüsleyeceğini düşündüğünü söyledi. 

Biden'ın adaylığını batırabilecek hâlâ pek çok önemli nokta olduğuna dikkat çeken ünlü isim göre dış politika veya askeri başarısızlığın sıkıntı yaşatabileceğini öne sürdü 
Biden'ın ekibine 'Rehavete kapılmamalılar ama yönetim konusunda kampanya yapmalılar." tavsiyesinde bulunan Lichtman 'Görevdeki bir başkanın kaybetmesi için pek çok şeyin ters gitmesi gerekir' tespitinde bulundu . 
Lichtman'a göre yine de seçimi belirleyen şey anketler veya kampanyalar olmayacak .
"Ekonomiyi harekete geçirecek, şiddetlenen iki savaşı harekete geçirecek" dedi.
"Bu, herhangi bir adayın kampanyada söyleyeceği veya yapacağı hiçbir şeye değil, iç huzurun devam edip etmeyeceğine ve gerçek bir skandalın olmamasına bağlı olacak.
Trump'ın, Biden'dan daha karizmatik bir lider olduğunu belirten Litchmen, olası bir askeri faciada ise Biden'ın seçimi açık bir farkla kaybedeceğini kaydetti.
Öte yandan Litchman son seçimlerde Biden'ın Trump'a karşı kazanacağını tahmin etmişti.



Seçim Kahini İ Allan Lichtman'ın belirlediği 13 anahtar

Lichtman'ın belirlediği algoritmada yapılacak doğru veya yanlışlar ile başkanlık seçimlerinin galibini tahmin ediyor. Altı veya daha fazla ifadenin yanlış olması durumunda görevdeki adayın bir sonraki seçimi kaybetmesi bekleniyor:

-Görevdeki parti, ara seçimlerden sonra Temsilciler Meclisi'nde önceki seçimlere kıyasla daha fazla sandalyeye sahip oldu
-Görevdeki partinin adaylığı için ön yarışma yok
-Görevdeki cumhurbaşkanı ikinci dönem için aday
-Önemli bir üçüncü taraf sorunu yok
-Güçlü kısa vadeli ekonomi
-Uzun vadeli güçlü ekonomi
-Görevdeki yönetimin yürürlüğe koyduğu önemli politika değişikliği
-Toplumsal huzursuzluk yok
-Skandal yok
-Büyük bir dış politika ya da askeri başarısızlık yok
-Büyük dış politika veya askeri başarı
-Karizmatik görevli
-Karizmatik olmayan rakip
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