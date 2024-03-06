ABD'nin seçim kahininden Biden'a iyi, Trump'a kötü haber

SAMANYOLUHABER.COM- Washington





1984 yılından beri ABD Başkanlık Seçimlerini doğru tahmin eden 'seçim uzmanı' lakaplı Allan Lichtman, Ekim ayında yapılacak olan 2024 seçimlerindeki kazanmasını beklediği adayı açıkladı.







2020 yılında ABD Başkanlık Seçimlerini yüzde 51.3 alarak kazanan Joe Biden son yapılan anketlerde rakibi Trump'ın gerisinde kaldığı görülüyor.

Gaflarının yanı sıra Joe Biden dış ve iç politikadaki tutumları da son günlerde topa tutuluyor . Ancak 40 yıldır başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tahmin eden ABD'de 'Seçim Kahini' olarak bilinen ünlü tarihçi . Allan Lichtman Biden'ın ipi yeniden göğüsleye bileceği görüşünde .





'SEÇİM UZMANI' KONUŞTU





ABD'de The US Sun gazetesine konuşan Allan Lichtman, yaklaşan başkanlık seçimleriyle ilgili tahminlerde bulunmak kendi geliştirdiği özel formülle, Trump'ın atağa geçtiğini ancak hala Biden'ın önde olduğunu söyledi.

2016'daki çarpıcı Trump'ın Beyaz Saray zaferini tahmin eden az sayıdaki uzmandan biri olduğunu hatırlatan ünlü tarihçi Tarihin tekerrür edip edemeyeceği konusunda "Bundan şüpheliyim ama asla bilemezsiniz" dedi.

Lichtman Beyaz Saray' seçim, için 13 Anahtarı olduğunu söyleyerek en az hata yapanın seçimi kazanacağını söyledi

Lichtman, seçimlere 10 ay olduğunu hatırlatarak Biden'ın bu süreçte ekonomiyi toparlaması dahilinde ipi göğüsleyeceğini düşündüğünü söyledi.





Biden'ın adaylığını batırabilecek hâlâ pek çok önemli nokta olduğuna dikkat çeken ünlü isim göre dış politika veya askeri başarısızlığın sıkıntı yaşatabileceğini öne sürdü

Biden'ın ekibine 'Rehavete kapılmamalılar ama yönetim konusunda kampanya yapmalılar." tavsiyesinde bulunan Lichtman 'Görevdeki bir başkanın kaybetmesi için pek çok şeyin ters gitmesi gerekir' tespitinde bulundu .

Lichtman'a göre yine de seçimi belirleyen şey anketler veya kampanyalar olmayacak .

"Ekonomiyi harekete geçirecek, şiddetlenen iki savaşı harekete geçirecek" dedi.

"Bu, herhangi bir adayın kampanyada söyleyeceği veya yapacağı hiçbir şeye değil, iç huzurun devam edip etmeyeceğine ve gerçek bir skandalın olmamasına bağlı olacak.

Trump'ın, Biden'dan daha karizmatik bir lider olduğunu belirten Litchmen, olası bir askeri faciada ise Biden'ın seçimi açık bir farkla kaybedeceğini kaydetti.

Öte yandan Litchman son seçimlerde Biden'ın Trump'a karşı kazanacağını tahmin etmişti.













Seçim Kahini İ Allan Lichtman'ın belirlediği 13 anahtar

Lichtman'ın belirlediği algoritmada yapılacak doğru veya yanlışlar ile başkanlık seçimlerinin galibini tahmin ediyor. Altı veya daha fazla ifadenin yanlış olması durumunda görevdeki adayın bir sonraki seçimi kaybetmesi bekleniyor:

-Görevdeki parti, ara seçimlerden sonra Temsilciler Meclisi'nde önceki seçimlere kıyasla daha fazla sandalyeye sahip oldu

-Görevdeki partinin adaylığı için ön yarışma yok