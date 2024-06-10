ABD'nin kritik temasları öncesinde Hamas'tan dikkat çeken çağrı

7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırısı sonrasında İsrail yönetiminin Filistin'de sivilleri hedef almasına tepkiler giderek artarken Blinken savaşın başladığı zamandan beri sekizinci ziyaretini düzenleyecek. Blinken bu ziyaret kapsamında Ürdün ve Katar'a da gideceğini duyurdu.
Blinken'ın ziyaretinden önce ise Hamas'tan bir çağrı geldi... Hamas'ın üst düzey isimlerinden Sami Ebu Zühri, ABD'nin İsrail'e baskı yaparak Gazze'deki savaşı bitirmesi çağrısında bulundu.
Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle aktardığı açıklamalarda Zühri, “ABD yönetimini Gazze'ye yönelik savaşı durdurması için işgale baskı yapmaya çağırıyoruz ve Hamas hareketi savaşın sona ermesini sağlayacak her türlü girişime olumlu yaklaşmaya hazırdır” dedi.
NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK
Blinken, İsrail'e gitmeden önce Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile görüşecek. Daha sonra İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelecek.
ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta Gazze savaşına yönelik üç aşamalı planı açıklamıştı. Plana göre ilk aşamada ateşkes ilan edilmesi ve Hamas'ın elindeki rehinelerden bazılarının serbest bırakılması, daha sonra ise taraflar kalan rehinelerin serbest bırakılacağı ikinci aşama için çatışmaların durdurulmasına yönelik müzakerelere başlanması öngörülüyordu.
BİNLERCE İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırılarda 1,200 İsrailliyi öldürdüğünü ve 250 kişiyi rehin aldığını açıklamıştı. Gazze'deki sağlık bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37,000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cumartesi günü düzenlediği ve dört rehinenin kurtarıldığı operasyon sırasında 274 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.
NETANYAHU'YU ZORA SOKAN İSTİFA
Öte yandan İsrailli bakan Benny Gantz, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun savaş kabinesinden istifa etti. Gantz'ın dünkü istifasıyla birlikte Gazze'deki savaşı yürüten aşırı sağ koalisyonun tek merkez üyesi koalisyondan çekilmiş oldu.
Gantz'ın istifası Netanyahu iktidarı için şu anda bir tehlike yaratmasa bile sonu belli olmayan Gazze savaşı esnasında Netanyahu'yu aşırılık yanlısı partilere bağımlı hale getirebilir.