Samanyolu Haber /Spor / Abdullah Avcı ile ilgili yeni iddia: O ülkeye mi gidiyor? /11 Şubat 2020 22:29

Abdullah Avcı ile ilgili yeni iddia: O ülkeye mi gidiyor?

Büyük umutlarla transfer edildiği Beşiktaş'ta aldığı üst üste kötü sonuçların ardından sözleşmesi feshedilen Abdullah Avcı'nın Azerbaycan'a gideceği ifade edildi.

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Beşiktaş'taki görevine son verilen Abdullah Avcı, hoca arayışını sürdüren ekiplerin ilgisini çekmeye başladı.

Azerbaycan merkezli Sportinfo haber sitesinde, "Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için ona gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanıldı.

ntvspor'un haberine göre; Azerbaycan Futbol Federasyonu asbaşkanları Mammadov ve Sadıkov'un Türkiye'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.

Azerbaycan'da Hırvat teknik direktör Nikola Curcevic'in görevine son verilmesinin ardından bir süredir boşta olan Azerbaycan teknik direktörlüğü için federasyon, son dönemde arayışlarını sıklaştırdı. Türkiye'ye gelen heyetin, Abdullah Avcı dışında bazı başka isimlerle de görüşmesinin beklendiği belirtildi.
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