Samanyolu Haber /Dünya / Açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor /09 Şubat 2022 07:38

Açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Omicron varyantına yönelik tedbirler çerçevesinde getirilen açık havada maske kullanma zorunluluğunun, 11 Şubat'tan itibaren kaldırılacağı bildirildi.

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İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı son düzenlemeye göre, 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılacak. Düzenlemede, kapalı alanlarda ve açık havadaki kalabalık ve toplanma durumlarında yine maske kullanımının 31 Mart'a kadar zorunlu olmaya devam edeceği belirtildi.

Ülkede, 24 Aralık'ta Omicron varyantına yönelik tedbirler çerçevesindeki düzenlemeyle açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti.

Diğer yandan bakanlık, salgına ilişkin son verileri de paylaştı.

Ülkede son 24 saatte yapılan 999 bin 95 testte 101 bin 864 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 765 bin 767'ye ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 1 milyon 927 bin 800'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, 415 artarak 149 bin 512'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 164 bin 915 artışla 9 milyon 688 bin 455'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 131 milyon 20 bin 956 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 772 bin 991 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 88.4'ü buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 35 milyon 291 bin 972 hatırlatıcı doz uygulandı.
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