Açlık ve yoksulluk sınırı tırmanıyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın mayıs ayı sonuçlarını yayınladı. Buna göre açlık sınırı 2 bin 830 lira olarak hesaplandı. Mayıs ayında gıda fiyatları aylık yüzde 2,28, yıllık ise yüzde 16,07 yükseldi.







Türk-İş çalışmasına göre, Mayıs ayında gıda fiyatları aylık yüzde 2.28, yıllık yüzde 16.07 arttı. Aynı ayda açlık sınırı 2.830,17 TL, yoksulluk sınırı 9.218,79 TL oldu. Nisan ayında açlık sınırı 2.767,15 TL, yoksulluk sınırı 9.013,53 TL seviyesindeydi.





Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.830,17 TL,





Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9.218,79 TL,







Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.435,22 TL oldu.





Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) bir yıl öncesine göre 392 TL ve yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) 1.277 TL artış gösterdi. Yılın sadece ilk beş ayı sonunda, aile bütçesine gelen ek yük ise 783 TL oldu.





Türk-İş raporunda, “Özellikle üretimin temel girdisi olan akaryakıt fiyatlarında bu ay gerçekleşen artışın önümüzdeki aylarda başta gıda maddeleri olmak üzere birçok temel mal ve hizmet ürünlerine yansıması bekleniyor” denildi.





TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.