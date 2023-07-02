Acun Ilıcalı, Manchester City’nin genç yıldızını kaptı

Sözcü'de yer alan habere göre Hull City, Manchester City’den forvet oyuncusu Liam Delap’ı sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı.



Delap, yaz tatilinin bir kısmını Arjantin’deki Dünya Kupası’nda İngiltere’nin 20 yaş altı kadrosuyla geçirdi. Son sezonu Championship’te Preston North End ve Stoke City’de geçiren Delap, imza için Hull City’nin MKM Stadyumu’na geldi.



20 yaşındaki oyuncunun geçen sezonki performansı özellikle etkileyici olmasa da (38 maçta sadece 4 gol), Liam Rosenior gibi ona inanan bir koçun yanında olması, 17 yaşında Manchester’da Bournemouth’a karşı Premier Lig’deki ilk maçında gol atan Delap’ın skora katkıda bulunabilme yeteneğini tekrar alevlendirebileceği düşünülüyor.



ACUN ILICALI’NIN BU SEZONKİ İLK TRANSFERİ



Delap’ın Hull City’ye transferi, İngiltere’nin genç yeteneğini imzalamak için yarışa giren diğer takımlarla kıyaslandığında önemli bir başarı sayılıyor ve bu, kulübün yaz aylarında yaptığı ilk transfer oldu. Kulüp, daha fazla transfer yapma konusunda yoğun bir şekilde çalışıyor.



Forvet oyuncusunun transferi, özellikle teknik adam Rosenior için büyük bir sevinç kaynağı olacak. Geçen sezon fırsat ve gol yaratma konusunda zorluk çeken bir takıma daha fazla hücum tehdidi eklemek istiyor.



KAMP ÖNCSİ KATILMASI SEVİNÇ YARATTI



Delap’ın katılış zamanı da Rosenior için kritik. Forvet oyuncusu, Pazar günü Hull City’nin dokuz günlük İstanbul’daki sezon öncesi eğitim kampına başlaması için kulübe zamanında katıldı.



Delap’ın ilk maçı muhtemelen, Hull City’nin Çarşamba gecesi Kocaeli’deki Kocaeli Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacağı maç olacak.