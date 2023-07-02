Samanyolu Haber /Dünya / Polonya'dan Wagner önlemi: Belarus sınırına takviye /02 Temmuz 2023 16:22

Polonya'dan Wagner önlemi: Belarus sınırına takviye

Wagner milislerinin Belarus’a gitmesinden endişe duyan Polonya, sınır güvenliğinin güçlendirileceğini açıkladı. Varşova, 8 bin kadar Wagner savaşçısının ülkeye gideceğine yönelik bilgi aldıklarını kaydetti.

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Polonya, Rus paralı asker Wagner birliklerinin Belarus'a gönderilmesi planları üzerine, Belarus sınırındaki görevli polis sayısını artırma kararı aldı. İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Wagner grubunun komşu ülkeye konuşlandırılmasına cevaben sınırda ek birlikler görevlendirileceğini açıkladı. Terör karşıtı birliğin de içlerinde olduğu 500 ek polis memuru, ülkenin doğu sınırında halihazırda konuşlandırılmış olan 5 bin sınır muhafızı ve 2 bin askere destek olarak görev yapacak. Varşova'nın Belarus'la 418 kilometrelik sınırı bulunuyor.

Başbakan yardımcısı Jaroslaw Kaczynski de üniformalı personelin sayısının artırılacağını ve sınır tahkimatının güçlendirileceğini söylemişti. Kaczynski, 8 bin kadar Wagner savaşçısının Belarus'ta görev alacağı bilgisini aldıklarını aktardı.

Rus ordusunun yönetici kadrosunu yozlaşmayla ve Ukrayna'da yeteneksizlikle suçlayan Wagner lideri Yevgeni Prigojin, geçen hafta silahlı başkaldırı başlatarak, Rusya'ya yakın tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birini yaşatmıştı. Rostov'daki Güney Askeri Bölge Komutanlığı'nı ele geçiren ve Moskova'ya ilerleyen Wagner birlikleri Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "hainlerin cezalandırılacağı" yönündeki uyarısına rağmen geri adım atmamış, daha sonra Belarus'ta Devlet Başkanlığı koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle Prigojin birliklerini geri çekmeyi kabul etmişti. "Daha fazla Rus kanı dökülmemesi için" geri çekildiğini belirten Prigojin, hedeflerinin hiçbir zaman hükümeti devirmek olmadığını açıklamıştı.

Duda uyarıda bulunmuştu

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, varılan anlaşma kapsamında Wagner mensubu paralı askerlerin kışlalarına döneceğini, kendilerine karşı herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını ve Prigojin'in de Rusya'yı terk ederek Belarus'a gideceğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Putin de isyanın ardından yaptığı ilk açıklamada, Wagner mensuplarına seslenerek, üç seçenek sunmuş; "Bugün Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve yakınlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a da gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Wagner'in Belarus'taki varlığına yönelik planlar, bu ülkeye sınırı bulunan NATO müttefiklerinde endişe yaratmıştı. Wagner savaşçılarının Belarus'a gönderilmesinin arkasındaki gerçek nedeni merak ettiğini ifade eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Wagner Grubu'nun Belarus'taki varlığının Belarus'a sınırı olan Polonya'nın yanı sıra Litvanya ve muhtemelen Letonya için potansiyel tehlike oluşturması olasılığını bugün ihtimal dışı göremeyiz" diye konuşmuştu.
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