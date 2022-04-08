Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilıcalı'dan yeni karar: 500 kişi... /08 Nisan 2022 21:25

Acun Ilıcalı'dan yeni karar: 500 kişi...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye başkan olan Acun Ilıcalı, 500 taraftarı Türkiye'de tatile götüreceğini açıkladı.

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TV8'de ekrana gelen Survivor'daki sürprizleriyle de bilinen televizyoncu Acun Ilıcalı bu kez de başkanı olduğu İngiliz kulübü Hull City taraflarıyla ilgili olan planını açıkladı.

Kulüp taraftarlarından 500 kişiyi Türkiye'de tatile getireceğini duyuran Ilıcalı, söz konusu planını böyle açıkladı.

ILICALI BÖYLE AÇIKLADI

Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı'dan hayranlarına büyük bir jest geldi.

Ilıcalı, çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu.

İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama:

"Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız."
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