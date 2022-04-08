Acun Ilıcalı'dan yeni karar: 500 kişi...

TV8'de ekrana gelen Survivor'daki sürprizleriyle de bilinen televizyoncu Acun Ilıcalı bu kez de başkanı olduğu İngiliz kulübü Hull City taraflarıyla ilgili olan planını açıkladı.





Kulüp taraftarlarından 500 kişiyi Türkiye'de tatile getireceğini duyuran Ilıcalı, söz konusu planını böyle açıkladı.







ILICALI BÖYLE AÇIKLADI







Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı'dan hayranlarına büyük bir jest geldi.

Ilıcalı, çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu."Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız."