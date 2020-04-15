Samanyolu Haber /Gündem / Adaletsiz infaz yasasına muhalefetten sadece 51 ret oyu çıktı /15 Nisan 2020 09:19

Adaletsiz infaz yasasına muhalefetten sadece 51 ret oyu çıktı

Çiğdem Toker: Adaletsiz infazda 51 ret oyu kızgınlık uyandırabilecek kadar kötü bir sonuç

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Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, infaz paketi oylamasına muhalefetten sadece 51 milletvekilinin katılmasını bugünkü köşesinde eleştirdi. Toker, "Muhalefet ve muhalefeti oluşturan partilerin temsil ettiği kitleler açısından, 51 ret oyu kızgınlık uyandırabilecek kadar kötü bir sonuçtur. Sağlık çalışanlarının canını dişine taktığı bir zamanda, maddi sonucu değiştirmeyecek dahi olsa, muhalefet vekillerinin orada fiziken bulunarak ret oyu vermesinin önemi başkadır." düşüncesini dile getirdi. 


Toker, "İnfaz Yasası, açık oylamada 51 ret oyuna karşı 279 kabul oyuyla TBMM'den geçti. Evet, 51 ret. CHP'siyle, HDP'siyle, İYİ Parti'siyle, bağımsızıyla, az sayıda vekili bulunan partileriyle gösterilen direncin matematiğe dökülmüş hali hepi topu bu kadar. İstediğiniz kadar TBMM'nin yasama sürecinde işlevsiz hale getirildiğini, AKP-MHP fiili koalisyonunun aritmetik çoğunluğunun ne yapılsa aşılamayacağını söyleyin." ifadesini kullandı. 

Toker, "TBMM sitesinde yayımlanan oylama sonucunu inceledim.139 sandalyesi bulunan CHP'den 18 ret (19 katılım olmasına karşın, bir milletvekili elektronik  oylamada yanlışlıkla 'kabul' tuşuna basmış.) 61 sandalyesi bulunan HDP'den 24 ret, 38 sandalyesi bulunan İYİ Parti'den ise 8 ret oyu kullanılmış. 51'e tamamlayan diğer oy ise Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam'dan.Muhalefet milletvekilleri 'nasıl olsa' diye başlayan cümlelerle vicdanlarını rahatlatmışsa yanılma ihtimalleri  büyüktür." görüşünü savundu. 
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