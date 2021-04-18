Samanyolu Haber /Spor / Adana'daki maçta akıl almaz görüntü /18 Nisan 2021 13:39

Adana'daki maçta akıl almaz görüntü

TFF 1. Lig’de dün oynanan Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçını binlerce taraftar statta izledi. Sosyal mesafenin ve maskenin unutulduğu görüntüler tepki çekti.

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Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı’nda, GZT Giresunspor’u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı binlerce taraftar stadyumda izledi. 

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması dikkat çekti.

GZT Giresunspor’un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü. 

Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.
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