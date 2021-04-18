Adana'daki maçta akıl almaz görüntü

Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı’nda, GZT Giresunspor’u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı binlerce taraftar stadyumda izledi.





Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması dikkat çekti.







GZT Giresunspor’un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü.



