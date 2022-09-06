Samanyolu Haber /Gündem / 'Adaylığa hazırım' diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi /06 Eylül 2022 18:50

'Adaylığa hazırım' diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener, altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin herhangi bir konuşma olmadığını ifade etti.

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Siyasette erken seçim ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı tartışmaları devam ediyor. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili “Benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa, ben hazırım” çıkışı yaptı.

"HİÇBİR KONUŞMA OLMADI"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yeniçağ TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin "Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım, onur duyarım. ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun davetiyle altı genel başkanın bir masa etrafında toplandığını dile getiren Akşener, "Kılıçdaroğlu bu altılı masadan bir cumhurbaşkanı adayı çıkmasını istedi. Bu altılı masanın içinde diğer arkadaşlarımızın Millet İttifakı'nın içinde yer alıp almayacağını göreceğiz. Ama parlamenter sistemde anlaştık" dedi.

Akşener, altılı masadaki tüm liderlerin aday olma hakkının olduğunu söyleyerek tek aday üzerinden yürütülmesi gerektiğini deklare ettiklerinin altını çizdi. İYİ Parti lideri ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin olarak şunları kaydetti: 

Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım, onur duyarım. Ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı.
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