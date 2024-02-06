Adliyeye saldırı düzenleyen DHKP-C'li için 'kovuşturmaya yer yok' kararı verilmiş

İstanbul Adliyesi'nin C Kapısı önündeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Emrah Yayla hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Terörist Emrah Yayla'nın 7 Nisan 2022 tarihinde gözaltına alındığı ve 8 Nisan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.







HAKKINDA İTİRAFÇI BEYANI VARMIŞ

Cumhuriyet'in haberine göre cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen DHKP-C'li M.M.D.'nin, Emrah Yayla hakkında verdiği itirafçı ifadesinde Emrah Yayla'nın, örgüt adına cezaevinde yapılacak faaliyetlerden sorumlu kişilerden biri olduğunu, diğer sorumlularla notlaşarak kararlar aldıklarını ve bu kararlar doğrultusunda faaliyette bulunduklarını anlattı. M.M.D.'nin tanıklık ifadesinde, Emrah Yayla'nın, cezaevinde kendilerinden sorumlu düzeyde olduğunu ve örgüt adına sözde eğitim faaliyetleri icra ettiğini kaydetti.





KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturma kapsamında yaptığı incelemede terörist Emrah Yayla hakkında dosyaya yansıyan tanık beyanının, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama dönemini kapsadığını, şüphelinin konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerin sempatizanlık göstergesi olduğunu, başlı başına örgüt üyeliği suçuna delil olamayacağını değerlendirdi. Soruşturmanın mükerrer nitelikte olduğunun anlaşıldığındığını kaydeden savcılık, Emrah Yayla hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar ver.





HENDEK OLAYLARINDA POLİSE MOLOTOF ATMIŞ

2021 yılında Gri listedeyken itirafçı olan örgüt üyesi K.K. ise terörist Pınar Birkoç hakkındaki beyanında, "Gazi Mahallesi'nde Hendek olaylarına destek vermek amacıyla yapılmak istenen yürüyüşe polisin müdahalesi sonucu yapılan korsan gösteride, talimatları aldığımız kişilerden, Hasan Karapınar, Musa Kurt, Cafer Koç, Çağrı Avcı, Selda Karataş, Bahar Kurt, Selda Bulut ve adını hatırlamadığım sağ el bileğinin üstünde yazı gibi bir dövme olan kişiyi de hatırlıyorum. Bu gösteriye katılanlar arasında Pınar Birkoç da mevcuttu. Saydığım insanların hepsi molotof kullandı" dedi.