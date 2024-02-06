Avrupa'da gıda krizi mi geliyor: Çifttçiler protestoda, raflar boşaldı

İtalyan çiftçiler, bu hafta Roma'da traktörleriyle şehir turu atarak gövde gösterisi yaparken, kuzeydeki meslektaşları da Milano sokaklarında bir ineği yürüttü. Protesto liderlerinden Danilo Calvani, ‘’Perşembe gününden itibaren seferberlik başlayacak’’ dedi.







Cumhuriyet'Hte yer alan habere göre İspanyol çiftçiler, Madrid, Katalonya, Andalucía, Valencia, La Rioja, Castilla-La Mancha ve Castilla y León bölgelerinde yolları kesti, Málaga Limanı'nı abluka altına aldılar ve Valladolid'deki büyük bir toptancı pazarına erişimi engellediler. Asıl protestolarının Perşembe günü başlayacağını ve 22 Şubat'a kadar süreceğini duyurdular.







Öte yandan, İtalya’da ve İspanya’da gösteriler devam ederken bazı kentlerde market raflarının boşaldığı görüldü.







Brüksel’de bir marketin raflarından paylaşılan fotoğrafta raflarda çok az ürün kalması; "Çiftçilerin, yol kesme ve limanları abluka altına alma yönündeki eylemlerinin başarılı olduğu" şeklinde yorumlandı.





TASARI GERİ ÇEKİLDİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün AB 2040 İklim Hedefi oturumu sırasında Avrupa Parlementosu’nda yaptığı konuşmasında, kimyasal tarım ilacı olan pestisit kullanımına ilişkin tasarının geri çekildiğini açıkladı.





Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğanın korunmasına yönelik teşviklere duyulan ihtiyacın altını çizdi.





Ursula von der Leyen, milletvekillerine yaptığı konuşmada çiftçilere selam göndererek, "kimyasal bitki üretim ürünlerinin risklerinin azaltılmasına ilişkin bir teklifin geri çekilmesini önereceğini ve Komisyon'un farklı bir teklif sunabileceğini" söyledi.





VON DER LEYEN: DAHA FAZLA TEŞVİK GEREKLİ

Von der Leyen, konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:





"Şu anda, Avrupa'daki toprakların yüzde 60 ila 70'i kötü durumda. Bu eğilimleri tersine çevirebiliriz ve pek çok çiftçi tam da bunu yapıyor, ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor."





"Doğayı korumak ve kirliliğe müdahale etmek için cömert teşvikler sunmalıyız. Çiftçilerin doğayı iyileştirici önlemler almak için geçerli bir sebebe ihtiyacı var; belki de bu gerekçeyi ikna edici bir şekilde ortaya koyamadık."





"Sadece verim kaybının ötesine geçen gerçek bir teşvik gereklidir. Kamu sübvansiyonları bu teşvikleri sağlayabilir. Başka bir deyişle, doğanın korunması, ancak aşağıdan yukarıya ve teşvik temelli bir yaklaşımla başarılı olabilir..."





"ÇİFTÇİLER DE TARTIŞMAYA DAHİL EDİLMELİ"

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ‘’Tarım ilaçlarına ilişkin düzenlemeyi geri çekmeye hazırız’’ diyerek von der Leyen’in açıklamasına destekte bulundu.





Avrupa Halk Partisi grubunun baş müzakerecisi olan Alexander Bernhuber ise "Bu, Komisyon'un iklim değişikliğiyle mücadelede çiftçilere karşı değil, onlarla birlikte çalışacağına dair ilk iyi işarettir" dedi.





AB tarım lobisi Copa-Cogeca, tasarının geri çekilmesi kararını olumlu karşılayarak "AB komisyonu, yaklaşımının doğru olmadığını kabul etti, tepeden inme tasarı geri çekildi. Yeni tasarı sürecinde, Kamu-Özel İştiraklarının yanı sıra çiftçiler de tartışmaya dahil edilmeli" dedi.





YEŞİLLER'DEN 'YENİ TASARI' TALEBİ



Yeşiller Grubu parlamento üyesi Sarah Wiener, "İhtiyaç duyulan şey, tarımda gerçek bir değişim yaratacak pestisit azaltımına yönelik kurallardır. Pestisit (tarım ilacı) kullanımını azaltan çiftçilere maddi destek sağlanmalıdır" diyerek yeni tasarı için güçlü bir teklif çağrısında bulundu.





Greenpeace bugün yaptığı açıklamada, "Komisyon'un tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma planlarında da geri adım attığı" yönündeki endişelerini dile getirdi.