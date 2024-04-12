Samanyolu Haber /Dünya / Afrika ülkesinde kritik gelişme: Rusya asker gönderdi /12 Nisan 2024 00:41

Afrika ülkesinde kritik gelişme: Rusya asker gönderdi

Uranyum zengini Nijer’in devlet televizyonu, Rusya’nın ülkeye askerlerini gönderdiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Afrika ülkesi Nijer’de ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri ve sivil personelin ülkede görev yapmasına izin veren anlaşmanın yürürlükten kaldırılmasının ardından kritik bir gelişme yaşandı.

Mart ayında yaşanan bu gelişmenin ardından Nijer’in devlet televizyonu bugün Rus askeri eğitmenlerin askeri teçhizat yüklü bir uçakla Nijer'e ulaştığını açıkladı.

Uranyum zengini ülkenin devlet televizyonu, Rusya’nın ülkede uçaksavar savunma sistemi kuracağını duyurdu.

Kanalda yayımlanan görüntülerde askeri bir kargo uçağındaki teçhizatların boşaltıldığı görüntülendi.

Videoda eğitmenlerden biri olduğunu söyleyen kamuflajlı bir kişi, "Nijer ordusunu eğitmek ve (ülkenin) Rusya ile arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek için buradayız" dedi.

NİJER’DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

ABD İLE ANLAŞMA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTI

Nijer yetkilileri, 17 Mart'ta ABD personelinin ülkede görev yapmasına izin veren anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını duyurmuştu.

29 Mart’ta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, gelişmenin üzerine "Bu aşamada ABD güçlerinin ayrılmasına ilişkin herhangi bir karar alınmamıştır” demişti.

Ryder, Nijer'in, "ABD'nin askerlerini ülkeden çıkarmak için bir plan sunacağı" değerlendirmesine ilişkin yorum yapmayacağını söyleyerek, "Bildiğim kadarıyla şu anda devam etmekte olan müzakereler var” ifadesini kullanmıştı.

Askeri darbenin ardından Fransa’nın askerleri, 2023 yılının sonunda ülkeden çekilmişti.
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