Samanyolu Haber /Spor / Afrika ülkesinde milli futbol takımı yine toplu iltica etti /24 Aralık 2019 15:26

Afrika ülkesinde milli futbol takımı yine toplu iltica etti

Ülkelerindeki hayat koşullarından memnun olmadıkları için müsabakaya gittikleri ülkelerden geri dönmeyen Eritre Milli Takımı'nın oyuncuları bu kez Uganda’da ortadan kayboldu. Futbolcular ülkesine dönüş uçağına binmedi.

SHABER3.COM

Uganda’da bölgesel futbol turnuvasına katılan Eritre Milli Takımı'nın yedi futbolcusu, dönüş uçağına binmeyerek başkent Kampala’da ortadan kayboldu.

Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden Rogers Mulindwa, yaptığı açıklamada, polisin, kaybolan 7 futbolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ekim ayında yine 20 yaş altı turnuva için Uganda’ya gelen 4 Eritreli futbolcu, ülkelerine dönmeyerek Uganda’ya iltica talebinde bulunmuştu.

Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afrika ülkesinde milli futbol takımı yine toplu iltica etti Sonraki Haber >>

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş

Perinçek'in zor anları

Perinçek'in zor anları

Freni tutmayınca

Freni tutmayınca

İki tren arasında kesintisiz yolcu transferi

İki tren arasında kesintisiz yolcu transferi

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Kurtarma anları kamerada...

Kurtarma anları kamerada...

Pandaların oyun günü!

Pandaların oyun günü!

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

Abov, ablacağım birer tane alın!

Abov, ablacağım birer tane alın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:15