Afrikalı liderlerden Putin'e 'Ukrayna ile barış' baskısı

Euronews'te yer alan habere göre Afrikalı liderler, Rusya - Afrika zirvesinin ikinci gününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirecek barış planını hayata geçirmesi ve geçen hafta Moskova'nın sonlandırdığı tahıl anlaşmasının yenilemesi için baskı yaptı.



Zirvede konuşan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat "Bu savaş bitmelidir. Adalet ve mantık temelinde sona erebilir." dedi.



Enerji ve tahıl sevkiyatındaki kesintilerin de derhal sona erdirilmesini isteyen Mahamat "Tahıl anlaşması başta Afrikalılar olmak üzere tüm dünya halklarının yararına olacak şekilde genişletilmelidir." diye konuştu.



Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da, barış önerisini görüşmek üzerine Putin'le bir araya geleceğini belirtti.



"Umudumuz yapıcı anlaşmalar ve müzakerelerle süregelen çatışmayı sona erdirmek." diyen Ramaphosa, ülkesinin geçmişinin bunun mümkün olabileceğini gösterdiğini ifade etti.



Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ise, "tek haklı savaşın sömürgeciliğe karşı savaş" olduğunu vurguladı. Konuşmasında Ukrayna'yla olan savaş ifadesini kullanmayan Musevini, ideolojik savaşın tetiklediği askeri çatışmaları "zaman ve fırsat israfçıları" olarak tanımladı.



Putin: Afrikalı liderlerin barış önerisini değerlendireceğiz



Putin ise, St Petersburg kentinde düzenlenen zirvenin ikinci gününde yine Afrikalı liderlere seslendi. Rus lider konuşmasında kıtanın uluslararası ilişkilerdeki büyüne rolünü överek siyasi ve iş bağlarını genişletmeyi önerdi.



Putin ayrıca, Afrikalı liderlerin peşinde olduğu barış önerisini de yakından değerlendireceğini belirtti ve "Bu akut bir durum ve biz değerlendirmeden kaçınmayacağız." diyerek hükümetinin Afrikalı girişimi saygı ve dikkatle ele alacağını vurguladı.



Afrikalı liderleri Ukrayna ile konuşması için teşvik eden Putin, "Her ne kadar Afrikalı dostlarımızın bu konudaki dikkatleri için minnettar olsak da, ben diğer tarafla da görüşmenin gerekli olduğuna inanıyorum." dedi.



Ticaret ve savunma bağlarını güçlendirme



Putin, dünkü konuşmasındaki altı Afrika ülkesine tahıl ve tarım ürünü hibe taahhüdünü tekrarladı ve ülkesinin kıta ile ticari ve ekonomik bağlarını genişletmeyi ve borçlarından 90 milyon dolar daha silerek borç yüklerini hafifletme çabalarını sürdürmeyi planladığını söyledi.



"Rusya ve Afrika, gerçek egemenliği ve siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda kendilerine özgü gelişim yolunu savunma konusunda doğuştan gelen bir arzuyla birleşmiştir." diyen Rus lider, Moskova'nın Afrika ülkeleriyle savunma bağlarını da güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.



Rusya bu kapsamda, bazıları ücretsiz olmak koşuluyla, Afrika ülkelerine askeri eğitim ve askeri ekipman sevkiyatına yardımcı olmayı planlıyor. Putin, dünkü konuşmasında Afrika ülkelerine eğitimden, medya ve ticaret konularında da çeşitli fırsatlar tanınacağının sözünü vermişti.