Ağız çalkalama suyu ile ilgili ilginç korona araştırması

Galler'de yapılan bir araştırma, ağız çalkalama suyunun laboratuvar ortamında tükürükteki koronavirüsü 30 saniye içinde öldürülebileceğine işaret ediyor.





Cardiff Üniversitesi uzmanları, reçetesiz satılan bu ilaçların virüsün yok edilmesi yönünde "umutlandırıcı işaretler verdiğini" söyledi.





Uzmanlar, araştırmanın ağız çalkalama suyunun tükürükteki virüsün öldürülmesine yardımcı olabileceğini ortaya koymasına rağmen, solunum yolu ya da ciğerlere ulaşmayacağı için bunların koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğine dair bir bulgu olmadığını vurguladı.





Periodontoloji uzmanı Dr. Nick Claydon, "Laboratuvarda alınan bu sonuçlar Cardiff Üniversitesi'nin klinik denemelerinde de tekrarlanırsa CPC (setilpridinyum klorür) bazlı ağız çalkalama suları, hem şimdi hem de gelecekte, el yıkama, sosyal mesafeye uyma ve yüz maskesi takmayla birlikte insanların rutinlerinin önemli bir parçası haline gelebilir" dedi.





En az yüzde 0,07 setilpridinyum klorür içeren koronavirüsün deney tüplerinde virüsü öldürebileceğini gösteren araştırma henüz bir bilim dergisinde yayımlanmadı.



