Ahmet Türk yerine kayyım atanmasına gerekçe gösterilen dosyadan beraat etti

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ile Mazıdağı Belediye Eş Başkanı Necla Yıldırım, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandıkları davadan beraat etti.





İçişleri Bakanlığı'nın Ahmet Türk ve Necla Yıldırım'ın görevden alınmasına gerekçe gösterdiği dosyada karar çıktı. Mahkeme, Türk ve Yıldırım hakkında suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.





Ahmet Türk ve Necla Yıldırım'ın 2015 yılında Mazıdağı'nda bir YPG'linin cenazesine katıldıkları gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması, Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz siyasetçiler katılmazken, avukatlar hazır bulundu. İddia makamı, önceki celse verdiği mütalaa yönünde Türk ve diğer isimler hakkında, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla ceza verilmesini istedi.





Esasa ilişkin savunma yapan avukat Erdal Kuzu, "Savcılık daha önce mütalaa için süre talep etmişti. Bu talep kabul edilmişti. Şimdi mütalaasını tekrarlaması nedeniyle biz de süre talebinde bulunuyoruz" dedi. Mahkeme, avukatın mazeretinin reddine karar vererek, süre talebini de kabul etmedi. Bunun üzerine söz alan avukat Erdal Kuzu, Türk hakkında açılan tüm dosyaların siyasi saiklerle hazırlanan dosyalar olduğunu söyledi. Kuzu, mahkemenin esas hakkındaki savunmasını istemesi üzerine, cenazenin niteliğinden yola çıkılarak savcılıkça mütalaa hazırlandığını söyledi.





"Herhangi bir cebir ve şiddet eylemi yok"





"Türk'ün cenazeye katılmasında herhangi bir cebir ve şiddet eylemi olmadığını" belirten Kuzu, 'müvekkilinin bir örgüt üyesinin cenazesine katılma saiki ile değil, bir seçmeninin taziyesine katılma saiki ile hareket ettiğini' söyledi. Savcılık mütalaasında suç olarak hangi eylemin gösterildiğinin belirtilmediğini, cenazenin devletin izniyle sınırdan getirildiğini belirten Kuzu, beraat talebinde bulundu.





Kısa bir aradan sonra kararı açıklayan mahkeme, Ahmet Türk ve Necla Yıldırım hakkında suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.