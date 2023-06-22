Samanyolu Haber /Dünya / AİHM önündeki barışçıl ‘SesVer’ eylemine dünyadan destek yağdı /22 Haziran 2023 00:02

AİHM önündeki barışçıl ‘SesVer’ eylemine dünyadan destek yağdı

AİHM'in Türkiye'deki hukuksuzluklara karşı tavrı ve yavaş işleyişini protesto etmek için Strazburg'daki merkezinde toplanan binlerce insan barışçıl bir eylem gerçekleştirdi. Dünyanın saygın siyasetçi, gazeteci ve insan hakları aktivistleri gönderdikleri videolu mesajla eyleme destek oldu.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini (AİHM), yavaş işleyişi ve Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara yaklaşımı nedeniyle protesto eden binlerce kişi Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi ve AİHM önünde barışçıl bir gösteri düzenledi.

Gösteriye dünyadan destek yağdı. Çeşitli ülkelerin siyasi liderleri ve kanaat önderleri gönderdikleri videolu mesajlarla hak arayışına destek verdi.

Gönderilen destek videoları Peaceful Action Platform’un sosyal medya hesabından yayınladı.

Belçikalı Milletvekili Viviane Teitelbaum paylaştığı videoda, “Hukukun ve adaletin üstünlüğü için mücadele etmek, hesap verebilirlik talep etmek bizim sorumluluğumuzdur. Demokrasi için sesimizi yükseltmeliyiz çünkü susmak zalimin işine geliyor. Zalimin kurbanlarını asla yalnız bırakmayalım” dedi.

Belçikalı Senatör Simone Susskind da “Türkiye’de o kadar çok hukuksuz tutuklu var ki… Kadın erkek hepsine dayanışma mesajı gönderiyorum. Başta Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş olmak üzere” ifadelerini kullandı.

Venezuela muhalefet lideri Leopoldo Lopez paylaştığı mesajında, “Otokratların birlikte çalıştığını anlamalıyız. Biz demokrasi savaşçıları olarak birlikte savaşmalıyız. Türk halkının ihtiyaç duyduğu tüm umut ve gücü Strazbourg’a gönderiyorum” dedi.

Alman Gazeteciler Cemiyeti’nin (DJV) Federal Başkanı Prof. Dr. Frank Überall da video mesaj ile protestoya destek verenler arasında yer aldı.




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