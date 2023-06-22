Samanyolu Haber /Spor / Yönetimde Hamit Altıntop’un yerine Mesut Özil bekleniyor… /22 Haziran 2023 00:23

Yönetimde Hamit Altıntop’un yerine Mesut Özil bekleniyor…

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün Ankara’da yapılacak. Mehmet Büyükekşi ekibini baştan aşağı yenileyecek. Kulislerde konuşulan en dikkat çekici isim ise Mesut Özil.

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Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilecek.

Saat 11.00'de başlayacak kurulda, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday olarak girecek. Büyükekşi'nin mevcut yönetim kurulunu ciddi oranda yenilemesi ve listeye sürpriz isimleri alması bekleniyor. Murat Aksu, Yusuf Günay, Hamit Altıntop gibi aktif isimlerle yollar ayrılacak.

YEPYENİ İSİMLER YER ALACAK

Dün gece geç saatlere kadar liste çalışması yapan Büyükekşi'nin Hüsnü Güreli (Beşiktaş), Haluk Kalyoncu (Beşiktaş), Cengiz Erdem (Galatasaray), Ahmet Ketenci (Fenerbahçe) ve Mustafa Eröğüt'e (Başakşehir) teklif götürdüğü öğrenildi. Kulislerde konuşulan en büyük sürpriz ise Mesut Özil.

KULİSLERDE MESUT ÖZİL’İN ADI GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Özil'in Hamit Altıntop'un yerine listeye girebileceği konuşuluyor. Son olarak Başakşehir forması giydikten sonra futbolu bırakan Mesut Özil’in A Milli Takım’da göreve başlayacağı kulislerdeki söylentilerin başını çekiyor.

Hamit Altıntop ve Mesut Özil’in Real Madrid’de birlikte forma giydikleri dönem yakın arkadaş oldukları biliniyor.

Mesut Özil’in TFF’de görev alma olasılığı ise futbolseverleri kızdırdı. Almanya Milli Takımı’nı tercih eden Özil’in yerine Türkiye’yi daha yakından tanıyan bir ismin göreve getirilmesi çağrısında bulunuldu.
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