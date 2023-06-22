Yeni bakan yardımcıları belli oldu

Sözcü'de yer alan habere göre 28 Mayıs 2023’teki seçimde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran günü yeni kabinesini açıkladı. Bugün ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bakan yardımcıları belli oldu. İşte o isimler:
Adalet Bakanlığı:
1. Akın GÜRLEK
2. Hasan YILMAZ
3. Niyazi ACAR
4. Ramazan CAN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:
5. Leman YENİGÜN
6. Rıdvan DURAN
7. Sevim SAYIM MADAK
8. Zafer TARIKDAROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:
9. Adnan ERTEM
10. Ahmet AYDIN
11. Faruk ÖZÇELİK
12. Lütfihak ALPKAN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı:
13. Fatma VARANK
14. Hasan SUVER
15. Refik TUZCUOĞLU
16. Vedad GÜRGEN
17. Ahmet YILDIZ
Dışişleri Bakanlığı:
18. Burak AKÇAPAR
19. Mehmet Kemal BOZAY
20. Yasin Ekrem SERİM
21. Abdullah TANCAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:
22. Ahmet Berat ÇONKAR
23. Nevzat ŞATIROĞLU
24. Zafer DEMİRCAN
Gençlik ve Spor Bakanlığı:
25. Enes EMİNOĞLU
26. Halis Yunus ERSÖZ
27. Hamza YERLİKAYA
28. Safa KOÇOĞLU
Hazine ve Maliye Bakanlığı:
29. Abdullah Erdem ÇANTİMUR
30. İsmail İlhan HATİPOĞLU
31. Osman ÇELİK
32. Zekeriya KAYA
İçişleri Bakanlığı:
33. Bülent TURAN
34. Mehmet AKTAŞ
35. Mehmet SAĞLAM
36. Münir KARALOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanlığı:
37. Batuhan MUMCU
38. Gökhan YAZGI
39. Nadir ALPASLAN
40. Serdar ÇAM
Milli Eğitim Bakanlığı:
41. Celile Eren ÖKTEN
42. Kemal ŞAMLIOĞLU
43. Nazif YILMAZ
44. Ömer Faruk YELKENCİ
45. Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Milli Savunma Bakanlığı:
46. Bilal DURDALI
47. Celal Sami TÜFEKCİ
48. Şuay ALPAY
49. Huzeyfe YILMAZ
Sağlık Bakanlığı:
50. Hüseyin Kürşat KIRBIYIK
51. Şuayıp BİRİNCİ
52. Tolga TOLUNAY
53. Ahmet YOZGATLIGİL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:
54. Çetin Ali DÖNMEZ
55. Oruç Baba İNAN
56. Zekeriya ÇOŞTU
57. Ahmet BAĞCI
Tarım ve Orman Bakanlığı:
58. Ahmet GÜMEN
59. Ebubekir GİZLİGİDER
60. Veysel TİRYAKİ
61. Mahmut GÜRCAN
Ticaret Bakanlığı:
62. Mustafa TUZCU
63. Özgür Volkan AĞAR
64. Sezai UÇARMAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:
65. Durmuş ÜNÜVAR
66. Enver İŞKURT
67. Osman BOYRAZ
68. Ömer Fatih SAYAN