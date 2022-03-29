AİHM'den tutuklulara iyi haber; Tabi Türkiye uygularsa!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi soruşturmalarında tutuklanan Nuh Uzun ve 13 kişinin 2018 yılında yaptığı ortak başvuruyu bugün karara bağladı.







Strasbourg Mahkemesi, başvuruyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) aile ve özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilgili 8. maddenin ihlal edildiğine hükmetti.





Türkiye’nin AİHS’nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddeyi ihlal ettiği yolundaki şikayeti kabul etmeyen AİHM, maddi tazminata gerek görmezken, başvuru sahipleri içindeki 6 kişiye Türkiye’nin 500’er euro mahkeme masrafı ödemesine hükmetti.







Adalet Bakanlığı’nın 10 Ekim 2016 tarihli genelgesiyle, terör ve organize suçlarla bağlantılı olduğu düşünülen tüm hükümlü ve tutukluların resmi makamlara veya savunması için avukatına verdiği kapalı zarf içindeki mektup ve fakslar hariç diğer tüm mektup, faks ve dilekçelerin taranmak suretiyle UYAP sistemine kaydedilmesi kararlaştırılmıştı.