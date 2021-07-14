AK milisler bu kez öldürmek için sahaya inmeye mi hazırlanıyor?

Nisan 2016’da yazdığı köye yazısında darbeden haber veren Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, şimdi de tezgahlanan yeni oyunun ipuçlarını paylaştı. Uğur’un yazısına göre iktidar bu kez “kanlı” bir kalkışma planlıyor. Uğur gibi birçok iktidar yanlısı kişi de daha önce “bin yılın hesaplaşması” için hazırlık yapıldığını açıklamıştı.





DARBECİLERİ ÖLDÜRMEK GEREKMEZ MİYDİ?

Uğur, Türkiye gazetesindeki köşesinde yazdığı “Kana susamış FETÖ’cüler 15 Temmuz’da infaz edilmeli miydi?” başlıklı yazısında son zamanlarda “Bunları o gecenin sabahında infaz etmeliydik. Anladıkları dil buydu aslında” diyenlerin sayısının arttığını öne sürdü. “Hele deneyin, bir kez kurtuldunuz ama artık affı olmaz” diye oluşan öfke seli olduğunu iddia eden Uğur, “Hakikaten, 15 Temmuz gecesinin sabahında, Anayasa’yı ortadan kaldırmak üzere milletten emanet aldığı silahları millete çeviren, sivil, polis, asker 252 insanımızı vahşice katleden, tanklarla ezen, Meclis’i ve Polis Özel Harekât merkezlerini bombalayan, binlerce insanımızı yaralayan bu kana susamış darbecilere aynı şekilde mukabele etmek gerekmez miydi?” diye sordu.





15 TEMMUZ’DAN 3 AY ÖNCE DARBEYİ YAZDI

Geçen yıl sonunda bir köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rus Büyükelçi Karlov gibi suikasta kurban gideceğini yazan Uğur, 15 Temmuz’dan yaklaşık 3 ay önce, 2 Nisan 2016’daki yazısında darbe girişimini önceden haber vermişti.





SON BİN YILIN HESAPLAŞMASI OLACAK

Emekli amirallerin gece yarısı bildiri sonrası sosyal medya hesabından hesaplaşma ile ilgili paylaşımda bulunan Yenişafak eski genel yayın yönetmeni ve yazarı İbrahim Karagül, 2023 yılı öncesi yaşanacak hesaplaşmayı köşesine taşıdı. “Safları sıklaştırın, güçleri genişletin” diyen Karagül, “Anadolu’nun her şehrini, kasabasını, köyünü, sokağını, dağını, ovasını direnç adalarına dönüştürün. 2023 öncesi son bin yılın hesaplaşması olacak” dedi.





KOMŞULARINDAN ÖLÜM LİSTESİ HAZIRLADI

AKP’ye yakın Sevda Noyan da katıldığı bir televizyon programında silahlandığı ve komşularından ölüm listesi hazırladığı açıklamıştı. Açılan soruşturma sonrası hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen Noyan bir TV programında “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” demişti.





GEREKTİĞİNDE KULLANACAĞIMIZ SİLAHLARIMIZ VAR

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner’in de kurduğu silahlı grup 2017 yılında basına yansımıştı. “Kardeş Kal Türkiye” adlı kurduğu grubun ilk toplantısında “Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında kenetlendik. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var” dediği ortaya çıkmıştı. Gruptakilere insansız hava aracı-drone eğitimi verildiği belirtiliyor.





SOYLU: 15 TEMMUZ’DA YAPACAKLARIMIZI YAPAMADIK

Emekli amirallerin bildirisi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun daha önce yaptığı bir açıklama yeniden gündem yapıldı. Bakan Soylu açıklamasında “Biz 15 Temmuz’da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net. Bize o fırsatı verirler mi bilmiyorum yani şu bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa biz o fırsatı almış oluruz bu net” demişti.