Samanyolu Haber /Politika / AK Partili vekiller bile 'Bu hikaye bitti' diyor /10 Aralık 2021 12:42

AK Partili vekiller bile 'Bu hikaye bitti' diyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, AK Parti milletvekillerinin de gidişattan rahatsız olduğunu belirterek "Bu hikaye bitti" dediklerini söyledi.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, AK Parti milletvekillerinin kendisine gidişattan rahatsız olduklarını söylediğini belirtti. AK Partili milletvekillerinin de aynı şeyi düşündüğünü söyleyen Üstün, "Twitter’da paylaşırken, her şey yolunda diyor, birebir konuşurken bu işin geri dönüş şansının olmadığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

'MAALESEF DOĞU PERİNÇEK'İN ELİNE DÜŞTÜ'

Kanal 42'de katıldığı Sümen Altı programında konuşan Üstün, "Birçok tanıdığınız milletvekili arkadaşımız var. Birebir konuştuğumuz zaman bizden hiç farklı düşünmüyorlar. Aynı şeyleri düşünüyorlar. Benim tanıdığım, sohbet ettiklerimizin yüzde 99’udur. Bunlar, ‘Bitti bu hikaye. Maalesef Doğu Perinçek’in eline düştü.

Rota onun, bunun eline geçti. Keşke böyle olmasaydı’ diyorlar. Artık daha toparlama şansının olmadığını, o işlerin bittiğini söylüyorlar. Bunu vekiller de söylüyor, eski vekil arkadaşlarımız da, teşkilattaki arkadaşlarımız da söylüyor. İnsanların görüşü ile gayriresmi görüşleri oluştu. Twitter’da paylaşırken, her şey yolunda diyor, birebir konuşurken bu işin geri dönüş şansının olmadığı söyleniyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AK Partili vekiller bile 'Bu hikaye bitti' diyor Sonraki Haber >>

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

İnsan Hakları raporu

İnsan Hakları raporu

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:07