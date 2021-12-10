AK Partili vekiller bile 'Bu hikaye bitti' diyor

'MAALESEF DOĞU PERİNÇEK'İN ELİNE DÜŞTÜ'





Kanal 42'de katıldığı Sümen Altı programında konuşan Üstün, "Birçok tanıdığınız milletvekili arkadaşımız var. Birebir konuştuğumuz zaman bizden hiç farklı düşünmüyorlar. Aynı şeyleri düşünüyorlar. Benim tanıdığım, sohbet ettiklerimizin yüzde 99’udur. Bunlar, ‘Bitti bu hikaye. Maalesef Doğu Perinçek’in eline düştü.







Rota onun, bunun eline geçti. Keşke böyle olmasaydı’ diyorlar. Artık daha toparlama şansının olmadığını, o işlerin bittiğini söylüyorlar. Bunu vekiller de söylüyor, eski vekil arkadaşlarımız da, teşkilattaki arkadaşlarımız da söylüyor. İnsanların görüşü ile gayriresmi görüşleri oluştu. Twitter’da paylaşırken, her şey yolunda diyor, birebir konuşurken bu işin geri dönüş şansının olmadığı söyleniyor."

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, AK Parti milletvekillerinin kendisine gidişattan rahatsız olduklarını söylediğini belirtti. AK Partili milletvekillerinin de aynı şeyi düşündüğünü söyleyen Üstün, "Twitter’da paylaşırken, her şey yolunda diyor, birebir konuşurken bu işin geri dönüş şansının olmadığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.