İnsan Hakları Günü’nde 29 kişiye gözaltı: Öğretmen, ev hanımı ve doktor var

Erdoğan rejiminin baskılarından korunmak için Türkiye içerisinde saklanarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan 29 kişi için gözaltı kararı verildi.





SUÇLARI: ERDOĞAN REJİMİNİN BASKISINDAN KAÇMAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler hakkındaki suçlamada ise Erdoğan rejiminin baskısından korunmak için sahte kimlik kullandıkları, daha önce ikamet ettikleri ilçe ve mahalle gibi bölgelerden taşındıkları, akrabalarının ikamet adresi olmayan ve çok göz önünde olmayacak sakin yerlerde yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları gerekçe olarak gösterildi.





EV HANIMI DA VAR

Kullandıkları telefon hatlarını başka hatlara yönlendirerek konum ve irtibat bilgileri gibi teknik bilgileri gizlemeye çalışan şüphelilerin ikamet ettikleri evlerde taşınabilir wifi veya VPN kullandıkları belirtildi. 29 kişinin evlerine sabah saatlerinde yapılan baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında kamuda aktif görevde olan 3 öğretmen ile meslekten ihraç edilmiş kaymakam adayı, mülkiye müfettişi, öğretmen, araştırma görevlisi, komiser yardımcısı, polis memuru, astsubay, doktor öğretim üyesi ve ev hanımları yer alıyor.