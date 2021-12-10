Binayı kaçak yurda kiralayan emniyet müdürü: Beni ne cüretle arıyorsunuz

Gazeteci İsmail Saymaz, üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un satırla başı kesilerek öldürüldüğü binayı Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne kiraladığı belirtilen emekli emniyet müdürü Ali Adıgüzel ile arasında geçen konuşmayı yazdı.



Adıgüzel'in kendisine "Bu yetkiyi nereden buluyorsunuz? Ne cüretle arıyorsunuz?" diyerek cevap vermeyi reddettiğini söyleyen Saymaz, "Emniyet müdürü, apartmanı kaçak yurt olarak kullanılmak üzere Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne kiralıyor. Suçüstü yapması ve en azından ihbarda bulunması gereken kişi bir suça göz yumuyor" ifadelerini kullandı.



Saymaz'ın yazısından bir bölüm şöyle:



"Binanın dört sahibinden biri olan emekli emniyet müdürü Ali Adıgüzel, binayı yurda kiralamış. Bu kritik bilgiyi halktv.com.tr'nin yetenekli muhabiri Hazar Dost'tan öğrenmiştik. Sevgili Hazar'ın yakaladığı ipucunu izleyip Adıgüzel'e ulaştım.



Aramızda şu görüşme yaşandı:



Öğrendiğim kadarıyla binayı siz kiralamışsınız.



Benim numaramı nereden buldunuz? Bu bilgiye nereden ulaştınız?



Bina uzun zamandır yurt olarak işletiliyormuş. Yanlış mı biliyorum?



Yanlış biliyorsunuz.



Babanız tarafından mı kiralandı?



Görüşmek istemiyorum.



Bir şey sorabilir miyim?



Soramazsınız. Bu yetkiyi nereden buluyorsunuz? Ne cüretle arıyorsunuz?



Gazeteci olduğum için arıyorum.



Arayamazsınız kardeşim.



Buranın yurt olduğunu biliyor muydunuz?



Soramazsınız.



Neden? Siz emniyet müdürüsünüz, buna nasıl izin verirsiniz?



Adıgüzel, son soruma yanıt vermedi ve telefonunu kapattı. Kendisini iki kez aradığım halde açmadı.



Düşünün...



Emniyet müdürü, apartmanı kaçak yurt olarak kullanılmak üzere tarikata ait Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne kiralıyor. Suçüstü yapması ve en azından ihbarda bulunması gereken kişi bir suça göz yumuyor.



Bu derneğin başkanlığını Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Barış Kaplan yapıyor. Yönetim kurulu üyeliğini Akdeniz Üniversitesi'nden Mustafa Sami Mencet yürütüyor. Tarikat üyesi iki memur, üniversitelileri Kredi Yurtlar Kurumu'na yönlendirmeyerek, kaçak yurt işletiyor.



Kaçak yurdu kapatması gereken Antalya Valiliği, tarikatı aklamak için 'Bir delinin işi' anlamına gelen açıklama yayınlayarak hem gizliliği ihlal ediyor hem de soruşturmayı etkiliyor.



Sonra 'Nerde bu devlet?' diyoruz.



Meğer bizzat içinde..."