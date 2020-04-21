Samanyolu Haber /Dünya / Akbabalar New York semalarında... /21 Nisan 2020 11:44

Akbabalar New York semalarında...

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde şu ana kadar 20 binden fazla kişi Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Cesetlerin torbasız taşınmasının akabinde gökdelenleri ile meşhur şehrin semalarında akbabalar uçmaya başladı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü hâline geldi. Vak'a sayısı 765 bine yaklaşırken, hayatını kaybeden kişi sayısı 40 bin 500'ü geçti. 

Salgından en çok etkilenen New York şehrinde vak'a sayısı 250 bine yaklaşırken, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

8,5 milyon nüfusa sahip şehirde ceset kokularını alan akbaba sürülerinin gökyüzünü işgal ettiği görüldü.

CESETLER ÇARŞAFLA TAŞINIYOR

Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan bir morg işçinin, ceset torbalarının tükenmesi üzerine 80 cansız bedeni çarşafa sararak taşımasının akabinde gökyüzünde akbaba sürülerinin görüldüğü ifade ediliyor.

Akbabaların ceset kokusunu 1,5 kilometre ileriden alabildiği belirtiliyor.

SAĞLIK GEMİSİNİN ÜZERİNDE UÇUYORLAR

Bazı akbabaların, hastane kapasitesini arttırmak üzere geçen ay limana yanaşan "USNS Comfort" isimli sağlık gemisinin güvertesine kondukları gözlendi.

Birkaç akbabanın da Dünya Ticaret Merkezi'nin yerine yapılan Özgürlük Kulesi’nin yakınlarında uçtuğu görüldü.

Empire State, Times Meydanı ve Özgürlük Heykeli yakınlarında da akbaba sürülerine rastlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akbabalar New York semalarında... Sonraki Haber >>

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:39:43