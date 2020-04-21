Akbabalar New York semalarında...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü hâline geldi. Vak'a sayısı 765 bine yaklaşırken, hayatını kaybeden kişi sayısı 40 bin 500'ü geçti.





Salgından en çok etkilenen New York şehrinde vak'a sayısı 250 bine yaklaşırken, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.







8,5 milyon nüfusa sahip şehirde ceset kokularını alan akbaba sürülerinin gökyüzünü işgal ettiği görüldü.





CESETLER ÇARŞAFLA TAŞINIYOR





Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan bir morg işçinin, ceset torbalarının tükenmesi üzerine 80 cansız bedeni çarşafa sararak taşımasının akabinde gökyüzünde akbaba sürülerinin görüldüğü ifade ediliyor.





Akbabaların ceset kokusunu 1,5 kilometre ileriden alabildiği belirtiliyor.





SAĞLIK GEMİSİNİN ÜZERİNDE UÇUYORLAR





Bazı akbabaların, hastane kapasitesini arttırmak üzere geçen ay limana yanaşan "USNS Comfort" isimli sağlık gemisinin güvertesine kondukları gözlendi.





Birkaç akbabanın da Dünya Ticaret Merkezi'nin yerine yapılan Özgürlük Kulesi’nin yakınlarında uçtuğu görüldü.





Empire State, Times Meydanı ve Özgürlük Heykeli yakınlarında da akbaba sürülerine rastlandı.