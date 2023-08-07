Samanyolu Haber /Politika / Akbelen Erdoğan’ın hedefinde: ‘Ağaç sevgisi adında provokatif eylemler’ /07 Ağustos 2023 21:02

Akbelen Erdoğan’ın hedefinde: ‘Ağaç sevgisi adında provokatif eylemler’

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, Gezi Olayları ve 15 Temmuz'a benzettiği Akbelen'de ağaç kıyımını protesto eden eylemcileri hedef aldı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi.

Saray’daki kabine sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, iç ve dış politikanın yanı sıra ekonomi ile ilgili konuştu.

Sözlerine Kocaeli’deki patlamada yaralanan vatandaşlara şifalar dileyerek başlayan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa zaman bizden yanadır, zaman Türkiye’nin yanındadır diyerek yola devam ediyoruz. Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel lige yükselmiştir.

Geçmişteki tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun bilincindeyiz. Ne zaman atağa kalksak hemen kardeşliğimize ve birliğimize saldırıldığını görüyoruz. Son 10 yıldır aynı tuzakları yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm olayları hezimete uğrattık.

Güney Ege’de kullanılan elektriğin neredeyse 3’te 2’sini üreten Akbelen Termik Santrali ülkemiz için milli bir değer konumundadır. Santralimizin kaynağını azalttığı için kömürle faaliyetine devam etmesi gerekiyor. Avrupa’nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artırılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye’de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır.

Biz çevreci görünümlü marjinallerle ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz. Muğla onların yönetiminde. Soruyorum, acaba bugüne kadar ne kadar zeytin ağacı diktiniz? Çıkın açıklayın. Ama biz AK Parti iktidarı olarak milyarları aşan ağaç dikimi yaptık.

Fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Bunlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimleriz üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Her gün yeni adaylar çıkarıyorlar. İstediğiniz kadar aday çıkarın. Bu millet kimi nereye oturtacağını biliyor.

Türkiye’nin en büyük talihsizliği basiret yoksunu bir muhalefet olmasıdır. Birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır.”
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