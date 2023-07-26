Akdeniz ülkelerinde orman yangınları alarmı: 40 ölü

Söndürme çalışmalarında en az 10 uçak, 22 helikopter ve yüzlerce itfaiyecinin görev aldığı bildirildi. Ayrıca gece görüş kabiliyetine sahip beş helikopter gece boyunca müdahaleye devam etti.





İtfaiye yetkilileri yangının yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçmek için gece boyunca müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Yetkililer yangının Bosna-Hersek'e de sıçradığı bilgisini verdi ve kuvvetli rüzgarın çalışma koşullarını zorlaştırdığının altını çizdi.





Euronews'te yer alan habere göre art arda üç aşırı sıcak hava dalgasının yaşandığı Akdeniz havzasında, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke orman yangınlarına karşı mücadele ediyor.Can kaybına ve yerleşim alanları ile doğa koruma alanlarının yok olmasına yol açan yangınlar Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Cezayir ve Tunus'u sardı.Çoğu Cezayir'de olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetti.Yunanistan'ın Rodos adasında acil durum ilan edildi. Yunanistan'a turizm amaçlı birçok uçuş iptal edildi.Kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcaklar nedeniyle müdahaleyi zorlaştırırken, Yunanistan'ın Eğriboz adasında bir yangın söndürme uçağı düştü, iki pilot yaşamını yitirdi.Tunus'taki yangınlarda Cezayir'deki gibi bir felaketin yaşanmaması için İspanya iki adet yangın söndürme uçağı gönderdi.Öte yandan İtalya'nın güneyi sıcak ve alevlerle kavrulurken, kuzeyinde şiddetli fırtınalar etkili oluyor.Bir süredir sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Türkiye'de orman yangınları etkili olmaya başladı.İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinin yanı sıra, Kütahya'nın Gevrekler köyü,, Yalova'nın Çınarcık ilçesi ve Aydın'ın Söke ilçesinde orman yangını çıktı.Yangınlara karşı havadan ve karadan müdahale edilirken, Kütahya'daki yangının söndürüldüğü, Söke'deki yangının ise kontrol altına alındığı bildirildi. İzmir ve Yalova'daki yangınlara karşı uçak, helikopter, arazöz ve dozerlerin aracılığıyla söndürme çalışmaları yürütülüyor.Öte yandan Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan yangına karşı havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yetkililer Kemer'deki yangınların yerleşim alanlarını tehdit etmediğini belirtti. Ancak bir hastane ve onlarca ev tedbir amaçlı boşaltıldı.Yunanistan, başta Rodos, Korfu ve Eğriboz adalarında olmak üzere son bir haftadır can kaybının yanı sıra büyük yıkıma yol açan orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor.Üç adada tatil yapmakta olan binlerce turistin tahliyesi dün gece de sürdü. Yetkililer Eğriboz'un güneyindeki kırsal bölgede bir çiftçinin yanmış cesedinin bulunduğunu bildirdi. Adada dün Canadair'e bağlı bir yangın söndürme uçağını kullanan iki Yunan pilot, uçağın alçak uçuş sırasında su atarken bir yamaca çarparak düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyadan Yunanca bir taziye mesajı paylaştı, başkent Atina'daki birçok büyükelçili ölen pilotların anısına bayraklarını yarıya indirdi.Ülkede hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyretmesine yol açan sıcak hava dalgası ile kuvvetli rüzgar, yangın söndürme çabalarını zorlaştırıyor.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 44 dereceye varan sıcaklıkların görüldüğü ülkede sıcak hava dalgasıyla birlikte orman yangınlarının perşembe gününe kadar sürebileceği uyarısında bulundu. Miçotakis "Hepimiz nöbet tutuyoruz. Tüm gezegenin, özellikle de iklim değişikliğinin sıcak noktalarından biri olan Akdeniz'in karşı karşıya olduğu durum karşısında sihirli bir savunma mekanizması yok." diye konuştu.İtalya'nın Sicilya adası bir haftadır aşırı sıcaklar ve yangınlarla kavruluyor. Adadaki Palermo havaalanına yakın bölgede alevlerin yuttuğu bir evde yaşayan iki yaşlının cesedine ulaşıldı. Bir türlü kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle geçici olarak kapatılan Palermo Havaalanı dün hizmete yeniden açılmıştı.Sicilya'nın yanı sıra ülkenin güneyindeki Sardunya ve Calabria adalarında çıkan irili ufaklı onlarca yangın sebebiyle tahliyeler yaşandı. Ülkenin güneyi aşırı sıcaklarla boğuşurken, kuzeyde şiddetli fırtına yaşanıyor. Fırtına nedeniyle düşen ağaçlar iki kişinin ölümüne yol açtı.Adriyatik kıyısı boyunca uzanan Hırvatistan'ın turistik kentlerinden Dubrovnik'in birkaç kilometre ötesinde çıkan orman yangını tüm şiddetiyle sürüyor.Yüzlerce itfaiyecinin söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede iki uçak da havadan müdahale ediyor.Portekiz'de de başkent Lizbon yakınlarındaki kırsal alanı saran alevlerle mücadele için 500'den fazla itfaiye eri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 90 kişi 800 çiftlik hayvanıyla birlikte tahliyeye zorlandı.Lizbon'un 30 kilometre batısındaki sahil kenti Cascais yakınlarında çıkan yangın ise, hava sıcaklıklarının düşmesinin de etkisiyle kontrol altına alındı.İtfaiye ekipleri sıcaklıkların ve rüzgarın şiddetlenmesi halinde alevlerin yeniden güç kazanma ihtimaline karşı tedbir almayı sürdürüyor. Yanının Sintra-Cascais Doğal Parkı'na ulaşmasından endişe ediliyor. Yangınlarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.