Samanyolu Haber /Gündem / Akgündüz’ün yalanı Amsterdam’dan sekti /18 Aralık 2021 09:02

Akgündüz’ün yalanı Amsterdam’dan sekti

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz, Hollanda’daki doğalgaz fiyatları hakkında Twitter’dan, “Hollanda’da doğalgaz fiyatları %100 arttı. Türkiye’deki çığırtkanlara duyurulur. Üç odalı bir evin aylık enerji gideri 500 Euro” paylaşımında bulundu. Fakat bu açıklamanın gerçek olmadığı kısa süre sonra ortaya çıktı.

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Akgündüz’ün iddialarına karşı Hollanda’nın en pahalı şehirlerinden biri olan başkent Amsterdam’da bir ailenin en fazla doğal gaza ödediği miktar 80 euro. Ülkede 3 odalı bir evde yaşayan bir ailenin doğal gaz ve elektriğe ödediği miktar en fazla 181 euro.

AMSTERDAMLILAR AKGÜNDÜZ YALAN SÖYLÜYOR

Amsterdam’da ikamet eden Bilal Akdoğan Akgündüz’e twitterdan yazdığı cevapta şunlara dikkat çekti. “Amsterdam’da yaşıyorum. YALAN SÖYLÜYORSUNUZ. Kasım ayı faturamı paylaşıyorum.64 metreküp: 71 €



Bilal Akdoğan

Bu seneki en yüksek faturam bu… Ayrıca dünyada doğalgaz ücreti arttı diye 200 € destek veriyorlar ve enerji şirketlerine de ev başı 400€ destek verdiler” açıklamasında bulundu.





HOLLANDA DEVLETİ AİLELERE 200 EURO ENERJİ YARDIMI

Hollanda Enerji Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada düşük gelirli ailelere ek 200 euro enerji yardımı yapacağını açıkladı. Sosyal İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Dennis Wiersma tarafından yapılana açıklamaya göre, ‘düşük gelirli ailelere 200 avro enerji yardımı yanı sıra 400 avroluk enerji indirimine ek olarak sadece düşük gelirli ailelere yapılacak’ denildi. Ödenek alanlara otomatik ödeme yapılacak. Bunun dışında düşük gelirli olanlar bağlı bulundukları belediyelere kendileri başvuracak.

Ahmet Akgündüz’ün suçlamaları daha önce de yalan çıkmıştı

30 Haziran 2014’te servis edilen “Hollanda Müslüman Yayın Kurumu iftar verdi” başlıklı haberle ilgili olarak Cihan Haber Ajansı’nı “yalancılıkla” itham eden Akgündüz’ün sosyal medyadaki suçlamalarının tamamen asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Akgündüz’ün, “Rotterdam İslam Üniversitesi’nin verdiği geleneksel iftarı bile yalan haber yaparak başka bir kurum vermiş gibi haber yaptılar” şeklindeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı. Çünkü Cihan’ın haberine konu olan iftarın, Rotterdam İslam Üniversitesi’nin 30 Haziran’da düzenlediği iftarla ilgisi yoktu. Cihan, 29 Haziran’da farklı kurumlarca tertip edilen başka bir iftarı haberleştirmişti.

Söz konusu haberde paylaşılan fotoğraf ve görüntülerle de sabit olan bu gerçek, basit bir araştırmayla anlaşılabilecekken, Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Akgündüz’ün daha da ileri giderek “Müslümanlar! Cihan Haber Ajansı’ndan bir haber okuduysanız yüzde 50 yalan olma ihtimali vardır, dikkat ediniz!” şeklinde bir iftirada bulunması hayretle karşılanmıştı. Akgündüz’ün çarpıtıldığını iddia ettiği Rotterdam İslam Üniversitesi iftarına davetli olmayan Cihan’ın böyle bir haber yapması zaten mümkün değildi.

AVRUPA İSLAM ÜNÜVERSİTESİ DE KAPATILMIŞTI

Haziran 2019’da Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven, Rotterdam’daki bir başka uygulamalı bilimler üniversitesi olan Profesör Nedim Bahçekapılı yönetimindeki Avrupa İslam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (EIUAS) akreditasyonunu yolsuzluktan dolayı iptal etmişti. Daha sonra bu üniversite mali ve idari işlerin yetersizliğinden dolayı iflas başvurusunda bulunmuştu. Hollanda Mahkemesi’ de Avrupa İslam Üniversitesi’ni kapatmıştı.

ÖLÜM FETVASI VEREN AKGÜNDÜZ NE DEMİŞTİ?

“İster veliyyullah olsunlar -bu kelime çok önemli, çünkü bana Anadolu’da soruluyor; “Hocam, F… içinde öyle insanlar var ki bizden takva”, olabilir diyorum, ister takva sahibi olsun ister veliyyullah olsun, Kur’an-ı Kerim’deki Hucurat süresindeki açık ayet gereği eğer devlete isyan ediyorsa İslamiyet ve Kur’an-ı Kerim onların katledilmelerini bile caiz görüyor. Dolayısıyla F… ve ekibi hangi hizmeti yapmış olursa olsun geçmişte ister Türk birliğine ister başka şeye, ama sadece o 15 Temmuz’daki o fitne hareketi ve devlete baş kaldırmasıyla bağıdırler, bu da İslam’a aykırıdır” demişti.

BAKAN ENGELSHOVEN NE DEMİŞTİ?

Ahmet Akgündüz Akit TV’de, muhalif kesimlerin Kur’an’a göre ölüm cezası alması gerektiğini, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulanların öldürülebileceğini söylemesi üzerine, Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven tarafından soykırım ifadelerine ilişkin soruşturma başlatılıp, Akgündüzün rektörlük yaptığı kurumun akreditasyonunun geri çekileceği belirtilmişti. Akgündüz’ün ölüm fetvasının Hollanda basınına düşmesinden sonra Bakan Engelshoven tarafından ifadelerin korkunç olduğu, özel bir komite tarafından inceleceği ve Akgündüz’ün ifadelerini Hollanda standartlarına ve değerlerine aykırı olduğu tespiti yapılmıştı.

Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven, Ahmet Akgündüz’ün ifadelerine ilişkin soruşturma başlatmış ve şu yorumu yapmıştı: “Gerekirse, rektörlük yaptığı kurumun akreditasyonunu geri çekeceğim. Bunlar korkunç ifadeler. Özel bir komite ifadeleri inceleyecek. Tam olarak ne söylendiğini belirleyecek ve bu ifadeleri nasıl yorumlamamız gerektiğine karar verecek. Ancak komiteyi beklemek zorundayım” demişti.

ESKİ BAKAN BUSSEMAKER AKGÜNDÜZ “PILISINI PIRTISINI TOPLAYIP ÜLKEYİ TERKETSİN”

Akgündüz hakkında Hollanda’nın etkin gazetelerinden Volkskrant’a konuşan bilim insanları, Akgündüz’ün çalışmalarında yüzlerce paragraflık bilgiyi kaynak göstermeden, kendisi yazmış gibi kullandığını iddia etmişlerdir. Dönemin eski Hollanda Eğitim Bakanı Jet Bussemaker tarafından ayrıca, Akgündüz’ün, “pılısını pırtısını toplayıp gitmesini” istemişti ve bakan, Akgündüz’ün kovulması için ısrarcı olacağını açıklamıştı.

AKGÜNDÜZ HIRSIZLIK FETVASI

AKP’ye desteğiyle bilinen Akgündüz, AKP’de yolsuzluk yapanları kendisinin de bildiğini’ ancak bunların Erdoğan’ı kirletmediğini ve Tayyip Bey’in hükümetlerinin milletin malının sadece yüzde 20’sini çaldığını öne sürmüştü.
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