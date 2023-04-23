Samanyolu Haber /Gündem / Akinan, Muhammed Yakut'a cevabında 15 Temmuz çarkının ipuçlarını verdi /23 Nisan 2023 08:38

Akinan, Muhammed Yakut'a cevabında 15 Temmuz çarkının ipuçlarını verdi

Gazeteci Serdar Akinan, Muhammed Yakut'un kendisiyle ilgili çektiği videoya yanıt verdi. Akinan ayrıca Can Tanrıyar'ın kendisini tehdit ettiğini de açıkladı. Akinan, 15 Temmuz'un karanlık yönleriyle ilgili bazı bilgiler paylaşmış ancak gözaltının ardından serbest bırakılınca ifşalarından çark etmişti.

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Muhammed Yakut, Sinan Akinan'ın kendisiyle ilgili belgelere ulaşıp, "gayrı meşru" faaliyetlerini ortaya çıkarmasına tepki göstererek bir video yayınladı. Akinan, Yakut'un sözlerine yönelik cevap verdi.

Gazeteci Serdar Akinan, Youtube kanalından, “Muhammed Yakut’a” yanıt başlığı ile bir video yayınladı. Akinan, yaptığı yayından sonra, Can Tanrıyar’ın önce mesaj atarak sonra arayarak, kendisine hakaret ettiğini açıkladı.

Tanrıyar’ın ardından bir telefon daha geldiğini aktaran Akinan, Tamar isimli bir kadının daha arayarak kendisine bağırdığını söyledi.

"AYDINLIKTA SÖYLEDİĞİNİN KARANLIKTA HESABINI SORARLAR"
Tanrıyar’a, “Bu üslupla muhatap olmam” dediğini söyleyen Akinan, Tanrıyar’ın kendisine “Aydınlıkta söylediğinin karanlıkta hesabını sorar” diyerek tehdit ettiğini aktardı.

Evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirildiğinde yaşananları da anlatan Akinan, savcının ifadenin ardından verdiği tepkiyi ve avukatıyla arasında geçen diyaloğu da şöyle anlattı:

Savcıya söylediğim gibi. Dedim ki. Benim ne yapacağımı, nasıl bir insan olduğumu göreceksiniz. ‘Çıkın dışarı’ dedi. Tehdit etmedim savcıyı. Ben mesleğimi yapacağım dedim.

Kapıdan çıktım, beni Güvenlik Şube’den getiren polisler iftar yapamadı. İftar saati geçti, adliye kapalı. Kimi eşini arıyor, kimi annesini arıyor. Bu arada yüzde 99.9 tutuklama bekliyor. Ben artık, “Silivri’de kantin açık mıdır, çarşaf alabilir miyim?” muhabbeti yapıyorum. Polisler ailelerini arıyorlar, “gecikiyoruz.” Çocuklar haklı olarak gerildi, sabahtan beri benimle uğraşıyorlar.

Başlarında bir tane başkomiser, tam karşımda duruyor. Baktım, bana bakıyor. “Karar?” dedi. “Silivri’ye gitmiyorsunuz musunuz?” dedim. Kahkaha attılar. Bir anda arkamdaki kapı açıldı, savcı çıktı. O kapıyı bir vurdu… Nasıl vurmak ama, aldı gitti. Serkan bana baktı, kafasını salladı.

‘Ne oldu’ dedim. ‘Ben Ergenekon’da yüzlerce davaya, yüzlerce soruşturmaya girdim. Böyle bir şeye tanık olmadım’ dedi.

“MUHAMMED YAKUT’LA HİÇBİR AKÇELİ İLİŞKİM YOK”
Akinan, açıklamalarının devamında, Muhammed Yakut’la hiçbir tanışıklığının ve ‘akçeli’ ilişkisinin olmadığını söyledi.

“CAN TANRIYAR BANA AYAR VERECEK ADAM DEĞİL”
Akinan, videonun sonlarında, Can Tanrıyar’ın geçmişiyle ilgili ayrıntıları saydıktan sonra, “Can Tanrıyar kalkıp bana telefon açacak, ayar verecek çapta bir adam değil. Kaale bile almıyorum” dedi.
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