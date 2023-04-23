Samanyolu Haber /Gündem / 'Ekşi Sözlük' kararı iki hakimi nasıl yerinden etti? /23 Nisan 2023 08:40

'Ekşi Sözlük' kararı iki hakimi nasıl yerinden etti?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK) talebi üzerine Ekşi Sözlük’e getirilen erişim yasağı Ankara Adliyesi'nde görevli iki hakimi yerinden etti.

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400 binden fazla üyesi bulunan Ekşi Sözlük, geçen şubat ayında BTK tarafından erişime kapatılmış, BTK’nın bu kararı daha sonra Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edilmişti. Ekşi Sözlük avukatlarının buna yaptığı itiraz üzerine aynı hakimlik, önceki kararından dönerek erişim yasağını kaldırmıştı.

Ancak bu kez de BTK, erişim yasağının kaldırılması kararına itiraz etmiş, itiraz Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edilmişti.

T24'te yer alan habere göre mahkemelerin bu kararları iki hakimi yerinden etti. Ekşi Sözlük’ün kapatılmasına karar veren ancak daha sonra itiraz üzerine verdiği kararı kaldıran Ankara 4. Sulh Ceza Hakimi Mustafa Yılmaz, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bu görevinden alındı. Yılmaz, 31. Asliye Ceza hakimi olarak görevlendirilirken yerine Mehmet Tuna Kaya getirildi.

BTK’nın erişim yasağının kaldırılması kararına yaptığı itirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimi Yusuf Efe de görevinden alınarak 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne ikinci hakim olarak atandı.

Efe’nin yerine ise hakim Ömer Öz getirildi. Efe’nin, BTK’nın talebini değerlendirmeden izne ayrılması nedeniyle görevden alındığı belirtiliyor. Her iki ismin görev değişikliğine ilişkin karar HSK’nın internet sitesinde yer almıyor.

Geçici yetki ile mahkemeleri değiştirilen iki ismin, yayımlanacak ilk müstemir yetki kararnamesinde olacağı öğrenildi.
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