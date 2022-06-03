Akıncı Üssü davasında İstinaf beklenen kararını açıkladı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20 Kasım 2020’de açıkladığı kararı hukuka uygun bularak onadı.







Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, ‘yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin bir isabetsizliğin bulunmadığını ve kararın hukuka uygun’ olduğunu belirtti.





Kararda, verilen beraat kararlarının hukuka uygun bulunduğu, tutuklu kişilerin mevcut hallerinin devamına, adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar yönünden de bu uygulamanın sürdürülmesine hükmedildiği kaydedildi.





Mahkeme, 15 Temmuz’a karıştıkları gerekçesiyle aralarında üst rütbeli askerlerin olduğu kişilere, ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘Cumhurbaşkanına suikast’ ve kasten öldürme iddiasıyla 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.



