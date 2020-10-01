Samanyolu Haber /Politika / Aklımızla dalga geçmeyin! /01 Ekim 2020 14:30

Aklımızla dalga geçmeyin!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) biz pozitif vak'aları değil, hastaları açıklıyoruz." beyanı infiale yol açtı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Aklımızla alay etmeyin!" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine dair şu ifadeleri kullanmıştı: "Her vak'a hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz." 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şahsi Twitter hesabında Sağlık Bakanı Koca’nın sözlerini şaşkınlıkla karşıladı.

"AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN!"

Davutoğlu, “Rakamlarla oynayarak, gerçekleri saklayarak krizi yönetemezsiniz. Koronavirüs rakamlarının hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Dürüst olacaksınız, şeffaf olacaksınız ki insanlar size inansın, size güvensin. Vak'a sayısı, hasta sayısı ayrı diyerek aklımızla dalga geçmeyin.” ifadelerini kullandı.

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