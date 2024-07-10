Samanyolu Haber /Gündem / AKP 15 Temmuz sonrası çöktüğü Boydak'ın 5 enerji şirketini satışa çıkardı /10 Temmuz 2024 17:25

AKP 15 Temmuz sonrası çöktüğü Boydak'ın 5 enerji şirketini satışa çıkardı

15 Temmuz sonrasında çökülen Boydak ailesine ait 5 enerji şirketi satışa çıkarıldı. 15.6 milyar lira muhammen bedel belirlenen enerji şirketleri ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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15 Temmuz sonrasında çökülen, TMSF’nin kayyımlığını yürüttüğü, Hazine’nin mülkiyetine verilen Erciyes Anadolu (Boydak) Holding’e ait 5 enerji şirketi 15.6 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale duyurusuna göre RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş hisseleri 6 milyar 200 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Teminatın 300 milyon TL olarak belirlendiği ihalede, kazanan şirket teminat oranını yüzde 10’a tamamlayacak. İhale, Hazine’ye devredilen 1 TL nominal değerli 750 milyon adet hissenin satışını içeriyor.

Siberles Elektrik’teki 51 milyon 56 bin adet hisse 2 milyar 700 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalede teminat 135 milyon TL olarak belirlendi. Muradiye Elektrik A.Ş’deki yüzde 100 hisse 2 milyar 100 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhaleye katılım teminatı 105 milyon TL olacak.

Betim Enerji Yatırım ve üretim A.Ş’deki Hazine hissesi 2.6 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı. Teminat 130 milyon TL olarak belirlendi. Gün Güneş Enerjisi A.Ş’deki Hazine hisseleri 2 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalede teminat 100 milyon TL olarak belirledi.
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