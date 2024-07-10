Yalçınkaya kararıyla ilgili flaş gelişme: Türkiye eylem planını sunmak için AİHM'den ek süre istedi

AİHM'nin Yalçınkaya kararıyla ilgili dikkat çeken gelişmeyi Gökhan Güneş sosyal medya hesabından duyurdu.







TR724'te yer alan habere göre Gökhan Güneş’in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:- En geç 26 Mayıs 2024’e kadar Yalçınkaya kararına ilişkin Eylem Planını sunması gereken Hükümet, bu tarihe kadar herhangi bir Eylem Planı sunmadığı gibi, 6 uluslararası insan hakları kuruluşunun dün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne konuyla ilgili yaptıkları başvurunun ardından, 1 Ağustos 2024’e kadar ek süre istemiş.- Umarız, 1 Ağustos’a kadar Yalçınkaya kararının gereklerine uygun anlamlı bir Eylem Planı için gerekli ortam oluşturulur. Zira, Yalçınkaya kararı bir milattır, mutlaka uygulanacaktır ve kimsenin kararı görmezden gelme lüksü yoktur!- Bu vesileyle, kararın uygulanmasıyla ilgili inisiyatif alıp gerekli başvuruları yapan ve konuyu takip eden insan hakları kuruluşlarına bir kez daha teşekkür ederiz.AİHM, geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıkladığı Yüksel Yalçınkaya kararında Türkiye’yi mahkum etmişti. AİHM, güncel yargılamalarda ‘suç uydurulduğunu’ kayda geçirmişti. ‘Kanunsuz suç ve ceza olmaz’ prensibini hatırlatan AİHM, Türkiye’yi ‘hukuka’ uymaya çağırmıştı.