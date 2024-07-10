Samanyolu Haber /Gündem / Yalçınkaya kararıyla ilgili flaş gelişme: Türkiye eylem planını sunmak için AİHM'den ek süre istedi /10 Temmuz 2024 17:33

Yalçınkaya kararıyla ilgili flaş gelişme: Türkiye eylem planını sunmak için AİHM'den ek süre istedi

AKP hükümetinin, en geç 26 Mayıs 2024 tarihine kadar AİHM’nin Yüksel Yalçınkaya kararıyla ilgili ‘eylem planını’ sunması gerekiyordu ancak bugüne kadar bunu yapmamıştı. İnsan hakları hukukçusu Gökhan Güneş’in son aktardığı bilgiye göre Türkiye, eylem planını sunmak için AİHM’den 1 Ağustos’a kadar ek süre talebinde bulunmuş.

SHABER3.COM

AİHM'nin Yalçınkaya kararıyla ilgili dikkat çeken gelişmeyi Gökhan Güneş sosyal medya hesabından duyurdu.

TR724'te yer alan habere göre Gökhan Güneş’in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

- En geç 26 Mayıs 2024’e kadar Yalçınkaya kararına ilişkin Eylem Planını sunması gereken Hükümet, bu tarihe kadar herhangi bir Eylem Planı sunmadığı gibi, 6 uluslararası insan hakları kuruluşunun dün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne konuyla ilgili yaptıkları başvurunun ardından, 1 Ağustos 2024’e kadar ek süre istemiş.

- Umarız, 1 Ağustos’a kadar Yalçınkaya kararının gereklerine uygun anlamlı bir Eylem Planı için gerekli ortam oluşturulur. Zira, Yalçınkaya kararı bir milattır, mutlaka uygulanacaktır ve kimsenin kararı görmezden gelme lüksü yoktur!

- Bu vesileyle, kararın uygulanmasıyla ilgili inisiyatif alıp gerekli başvuruları yapan ve konuyu takip eden insan hakları kuruluşlarına bir kez daha teşekkür ederiz.

AİHM, geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıkladığı Yüksel Yalçınkaya kararında Türkiye’yi mahkum etmişti. AİHM, güncel yargılamalarda ‘suç uydurulduğunu’ kayda geçirmişti. ‘Kanunsuz suç ve ceza olmaz’ prensibini hatırlatan AİHM, Türkiye’yi ‘hukuka’ uymaya çağırmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yalçınkaya kararıyla ilgili flaş gelişme: Türkiye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:33:34