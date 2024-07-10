NATO Zirvesi’nde Kiev’e ‘Geri Döndürülemez’ destek

Samanyoluhaber.com - Moskova



CNN’in ismini açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı, ittifak zirvesine ilişkin taslak deklarasyonda "geri döndürülemez" olarak tanımlanacak. Amerikan yayın kuruluşunun üç farklı kaynağına göre NATO üyelerinin imzalayacağı ortak bildirisinin ön taslak metninde, Ukrayna'nın ittifaka katılma yolunun "geri döndürülemez" olduğu belirtiliyor.



Ukrayna'ya NATO üyeliği konusunda ne kadar güçlü garantiler verilmesi gerektiği sorusu, zirve öncesinde ittifakın 32 üyesi arasında önemli bir tartışma konusu haline gelmişti. Bu nedenle CNN, taslak belgenin hâlâ değişebileceğini ancak böyle bir ifadenin varlığının Kiev ve Moskova için önemli bir sinyal olacağını yazıyor.



Amerikalı bir yetkili, belgenin aynı zamanda Kiev'in demokratik reformlara yönelik çalışmalarının devam edeceğini teyit etmesi koşuluyla, Beyaz Saray'ın nihai bildiride "geri döndürülemez" kelimesinin kullanılmasını desteklediğini söyledi.



Gerilimi artırır



Böyle bir bildirinin, Ukrayna'daki anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla sona erdirme ihtimaline büyük darbe vuracağı yorumu yapılıyor. Rusya'nın şartlarının başında, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmesi ve tarafsız statüde kalması yer alıyor.



Çok sayıda uzman, eğer NATO'da Ukrayna tarafsızlık statüsüne teşvik edilmeyip üyelik için "güçlü bir destek" verilirse bunun derin sonuçlar doğuracağı görüşünde. Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması için sıraladığı koşullar arasında Ukrayna'yı NATO'ya katılmayı reddetmeye çağrısı da vardı.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Eylül 2022'de ülkesinin NATO'ya katılması için başvuruda bulundu. Temmuz 2023'te, ittifak zirvesinin sonuçlarının ardından G7 ülkeleri, Kiev'e yönelik güvenlik garantilerine ilişkin bir bildiri imzaladı ve ayrıca Ukrayna-NATO Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu.



NATO Zirvesi’nin ilk gününde yıldönümü toplantısının en önemli konularından biri olan Ukrayna'nın geleceği üzerine aktif bir tartışma başladı. Joe Biden, hava savunmasını desteklemek için müttefiklerden Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla tahsis edildiğini duyurdu.



Biden: Rusya, Ukrayna'ya yenildi



ABD Başkanı Joe Biden, Washington'daki NATO zirvesinde yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın ittifakın tam desteğiyle Rusya'yı "durdurabileceğini ve durdurduğunu" söyledi.



Biden, "Kimse yanılmasın: Rusya bu savaşı kaybediyor" dedi.



Biden, Rusya’nın bu savaşı kazanması halinde Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edeceğine inanıyor. Ona göre Vladimir Putin "Ukrayna'yı tamamen boyunduruk altına almaktan, kültürünü yok etmekten ve Ukrayna demokrasisine son vermekten başka bir şey istemiyor."